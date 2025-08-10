Transparencia total
LA INVASIÓN DE GAZA

La cifra de niños muertos por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva

  • El incremento supone que casi la mitad de muertos por desnutrición han sido menores
  • Una media de 270 camiones diarios de ayuda humanitaria fueron distribuidos en Gaza la última semana, frente a los 600 necesarios
Palestiinian child Sham Qudeih amid spreading famine in Gaza
Palestiinian child Sham Qudeih amid spreading famine in Gaza EFE

La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Esto supone que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores en estos casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza.

Los hospitales de la Franja registraron ayer, sábado, cinco fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de Sanidad.

El miedo a morir de hambre acorrala a los gazatíes por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria

Durante el mes de julio, las muertes en Gaza por falta de alimento se dispararon después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Israel dijo este domingo que en la última semana -del 3 al 9 de agosto- 1.900 camiones de ayuda humanitaria "fueron recogidos y distribuidos" en Gaza, lo que supone una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios -según las organizaciones humanitarias- para cubrir las necesidades de los gazatíes.

