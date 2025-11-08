Cinco botellas de whisky, comida y 5.000 euros: el precio por vender a una menor para casarla

La Guardia Civil y los Mossos han detenido en Navarra a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a una pareja de Mollerussa (Lleida) que también ha sido arrestada junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla. Todos los detenidos son acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente, perteneciente a una comunidad romaní, ha sido liberada por la policía y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat, tras ser localizada por la policía catalana cuando mendigaba ante un establecimiento comercial en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida).

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

La Guardia Civil en Navarra inició la investigación del caso tras una denuncia presentada ante los Servicios Sociales de la Comunidad Foral, donde el Equipo Mujer-Menor (EMUME) del cuerpo identificó a los padres "vendedores" y logró localizar a la menor, lo que comunicaron a los Mossos.

Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

Unicef denuncia que doce millones de niñas se ven forzadas a casarse cada año Ver más

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a la emisora RAC1, ha expresado "su sorpresa" e "indignación" por este caso, del que no tenían constancia en el Ayuntamiento de la localidad, según ha precisado.

El consistorio, ha agregado, no tiene constancia de que se hayan producido más casos de compra de menores en el municipio, y ha subrayado que este suceso es un ejemplo de que, lamentablemente, a veces "la realidad supera la ficción".