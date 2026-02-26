El Consejo de Estado avala blindar el derecho al aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual "no se cumple" en su integridad al derivarse a clínicas privadas.

Durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos este jueves, Sánchez ha ironizado con que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como "cortina de humo", pero ha atribuido a la "casualidad" que el informe del Consejo de Estado haya llegado el mismo día.

Sánchez ha argumentado que en España ese derecho está legislado pero la ley "no se cumple" y ha puesto como ejemplo que en autonomías como Castilla y León solo el 15% de las interrupciones voluntarias de embarazos se practican en centros sanitarios públicos, mientras que el resto se deriva a clínicas privadas.

"Por eso es importante blindar este derecho", ha remarcado Sánchez, convencido de que no puede ser que el signo político que gobierne en una autonomía determinada pueda decidir si se respetan o no los derechos de las mujeres, porque "se respetan sí o sí" y ha asegurado que van a "blindar el derecho al aborto en la Constitución".

Los antecedentes

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros acordó pedir un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos a establecer un sistema púbico que lo garantice.

El Gobierno, a través de varios de sus departamentos, había advertido de que hay comunidades autónomas que incumplen la ley que regula el aborto, porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.

Además, la medida fue anunciada después de que el Ayuntamiento de Madrid apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', sin evidencia científica según los expertos y como reconoció el alcalde de Madrid posteriormente. En el mismo polémico contexto, el Gobierno había reclamado a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Día Ayuso, crear el registro de médicos objetores.

En cualquier caso, la reforma constitucional promovida desde el Gobierno requiere mayorías parlamentarias amplias, incluso mayores que las que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. El PP anunció en su momento que no iba a apoyar la iniciativa.

Meses antes del anuncio del Gobierno, Francia había optado por esta vía para incluir el derecho al aborto en su Constitución.

Un candidato a la Sala Penal del TS carga contra el aborto, la 'ley trans' y la eutanasia en entrevistas y artículos Ver más

Precisamente este jueves, se ha conocido que once países europeos, entre ellos España, estarían dispuestos a usar su asignación del Fondo Social Europeo para ayudar a abortar a mujeres que lo necesiten en cualquier otro Estado miembro, como aquellos donde es actualmente ilegal, según la iniciativa ciudadana 'My voice, My choice' ('Mi voz, mi elección').

Satisfacción en el Ministerio de Igualdad

Fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado que la titular del departamento, Ana Redondo, "se siente respaldada" por este dictamen que "fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud".

El dictamen favorable del Consejo de Estado supone "un respaldo jurídico clave a la propuesta de reforma constitucional que busca reforzar el derecho al aborto dentro del marco del artículo 43, relativo a la protección de la salud", subrayan las fuentes.