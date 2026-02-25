La construcción de vivienda nueva crece un 39% en Galicia concentrada en una decena de concellos

En el marco de la actual crisis de acceso a la vivienda, con los inmuebles convertidos en un objeto de especulación y de inversión, son numerosas las voces que reclaman un aumento en la construcción de viviendas de nueva planta. Falta, sobre todo, vivienda para alquilar a un precio accesible para la mayoría, pero también son escasas (y cada vez más caras) las opciones de compra, con una oferta aún más reducida de pisos protegidos, después de quince años de parálisis en su construcción.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace 18 años, el número de inmuebles construidos en Galicia se redujo al mínimo. Sin embargo, este indicador está repuntando desde hace un tiempo. En el año 2025, de hecho, fue el mayor desde 2009. El Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) presentó el pasado jueves un informe sobre la evolución de los visados de los últimos seis años que muestra este crecimiento, pero que refleja que tres de cada cuatro inmuebles de nueva construcción se concentran en una decena de concellos.

En concreto, en 2025 se visaron 4.839 viviendas de nueva planta en Galicia, un 39% más que el año anterior, que ya había supuesto un importante aumento en relación con 2023. Con todo, las cifras actuales están muy lejos de los niveles previos a la crisis de la Gran Recesión, cuando el número de nuevas viviendas visadas en un año llegó a superar las 40.000 en 2006 y 2007.

“Volver a tales números es impensable. Después del crecimiento depredador de territorio se pasó a un modelo de resiliencia en el que se prima la rehabilitación y la reintensificación. Dada la importancia que está adquiriendo la rehabilitación y reintensificación, el Colegio está trabajando en un modelo estadístico que permita extraer datos más allá de la vivienda nueva”, apuntó en la presentación del informe el decano del COAG, Luciano Alfaya.

Por segundo año consecutivo, además, fueron más las viviendas en edificios colectivos (pisos) que las viviendas unifamiliares (casas), una situación que ya se había dado en 2024, pero que cambió la correlación de los años inmediatamente anteriores, en los que eran mayoritarias las casas.

Según el informe, el “efecto pandemia” provocó un impulso importante en la construcción de vivienda unifamiliar en la población entre los años 2020 y 2023, aunque actualmente la situación ya se ha estabilizado. Totalmente contraria fue la situación de la vivienda colectiva. El decano explicó que “en los años pandémicos las promociones de vivienda colectiva sufrieron una caída drástica, al igual que en 2023 con la inestabilidad provocada por los conflictos internacionales y la correspondiente carestía y subida de los precios de los materiales”.

Añadió, además, que ya desde 2024, y especialmente en 2025, “la vivienda colectiva aumentó por la confianza inversora en el sector, a pesar de la falta de materiales y la escasez de mano de obra cualificada”, pero añadió que este repunte es muy sensible a la disponibilidad de suelo conforme al desarrollo del planeamiento, como ocurrió en la ciudad de Vigo y se prevé que suceda en A Coruña.

Los datos presentados en el informe se refieren a viviendas de nueva planta que requieren el visado colegial preceptivo, quedando fuera las promociones públicas de vivienda protegida. Entre 2020 y 2024 se iniciaron únicamente poco más de mil viviendas protegidas, lo que supone un 6% del total de viviendas iniciadas en este mismo período en Galicia.

Por primera vez en este siglo, la provincia de Pontevedra superó en número de viviendas nuevas visadas a la provincia de A Coruña en 2025 (Pontevedra 2.296 y A Coruña 2.017), por la conjunción del crecimiento de viviendas en Sanxenxo y en la capital de la provincia. Destaca además el repunte de Lugo, mientras que la provincia de Ourense no visó ninguna vivienda colectiva en 2025, probablemente vinculado a la ausencia de planeamiento en la ciudad de As Burgas, señala el COAG.

En la presentación del informe, el decano del COAG, Luciano Alfaya, mostró su “preocupación por los indicios de desequilibrio territorial que muestran estos datos”. Así, el 73% de las nuevas viviendas construidas en Galicia se concentran en diez concellos: A Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Oleiros, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Ames, Ferrol y Carballo. Si se suman los datos de Santiago, Arteixo o Culleredo, el porcentaje es aún mayor.

El mapa comarcal muestra el impulso de la construcción en las comarcas de A Coruña, Pontevedra, O Salnés y Vigo, en contraste con su casi total ausencia en la provincia de Ourense, la mayor parte de la provincia lucense, salvo la capital provincial, y las comarcas interiores de A Coruña y Pontevedra.

En una treintena de comarcas el número de nuevas viviendas no llegó a veinte. En A Baixa Limia o Quiroga directamente no hubo visados y en Terra de Soneira, Xallas, Meira, A Fonsagrada, Os Ancares, A Ulloa, A Limia, Terra de Trives, Terra de Caldelas, Viana, O Ribeiro o A Paradanta la cifra no superó las cinco nuevas viviendas en un año.

Por concellos, A Coruña fue la ciudad en la que más viviendas nuevas se visaron (716), por encima de Pontevedra (641). Sanxenxo (606) es la que registró más visados por habitante, superando en su cifra general al resto de las ciudades. Vigo (484) fue el cuarto concello con más visados, en una lista en la que incluso por encima de muchas ciudades aparecen localidades de las áreas metropolitanas urbanas como Oleiros (390) o Ames (117).

En relación con el año anterior destaca el crecimiento en A Coruña, pero también en Lugo (228) y Ferrol (106), y las caídas en Vigo, Santiago (73) u Ourense (16).

También se analizan en el informe los plazos de finalización de las obras. Se establece un promedio de 43 meses entre los visados de los proyectos de 2005 a 2020 de vivienda unifamiliar y colectiva y sus certificados finales de obra, lo que, según Alfaya, “debe preverse para dar una respuesta ágil a la demanda de viviendas, en especial en la urgencia en la que nos encontramos”.