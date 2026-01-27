Los diputados franceses aprueban la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.

Tras un largo debate que se prolongó hasta pasada la medianoche, los diputados franceses dieron su respaldo a la medida con 130 votos a favor frente a 21 en contra.

Este proyecto, presentado por un procedimiento de urgencia, tendrá ahora que tener la luz verde del Senado para que entre en vigor a partir del próximo 1 de septiembre.

Durante los debates, la diputada oficialista Laure Miller, una de las promotoras del proyecto de ley, justificó la necesidad de la prohibición "porque no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo".

Miller citó los algoritmos que llevan a los menores a contenidos de tendencias suicidas y de automutilación y puso el acento en TikTok.

"Prometía incentivar la creatividad y la alegría y ha sucedido todo lo contrario", señaló la parlamentaria, quien aseveró que los estudios científicos demuestran que, por culpa de las redes, los menores "duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más" entre ellos.

Entre las intervenciones, destacó la del ministro de Educación de Francia, Edouard Geffray, quien saludó la restricción de teléfonos móviles prevista en los institutos, tras la prohibición decretada en 2018 en secundaria (entre 12 y 16 años), primaria y preescolar.

"Esta medida ha tenido efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje", opinó Geffray, quien lamentó que una gran parte de los jóvenes "pasen más tiempo semanal viendo pantallas que en horas lectivas".

Antes de la votación del proyecto, los diputados tumbaron una moción para rechazar el texto presentada por el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa, que criticó esa prohibición por ser "inaplicable" y por "no cambiar nada".

"¿Saben cómo es sencillo evitarla? En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad", aseveró el diputado Louis Boyard, de 25 años.

Una medida impulsada por Macron

La iniciativa responde a un acelerón legislativo ordenado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con una propuesta que ya lanzó hace varios meses y que quiere que se adopte lo antes posible en el Parlamento para proteger a los menores.

"Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no pueden estar dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores", señaló el presidente, al celebrar en la red social X este primer paso legislativo.

Con solo dos artículos, la futura norma pretende establecer una normativa "clara" sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores de 15 años, según dijo Macron en un video enviado la víspera a la cadena de televisión BFMTV.

Macron ha hecho de esta medida una de sus propuestas claves en un mandato bloqueado por la falta de mayoría en la Asamblea Nacional y espera obtener consenso de diversos grupos políticos.

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos", aseguró el presidente.

El Ejecutivo francés se apoya en informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores.

Las plataformas de redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de los adolescentes, según un informe publicado a principios de este año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES).

La ANSES alertó sobre la comparación constante y la exposición a contenido violento de los menores en redes, así como los sistemas que captan la atención y perturban el sueño, sin olvidar el ciberacoso.

La ley deberá, además, ser conforme al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento.