Directo | Ucrania anuncia la entrada de sus fuerzas en la ciudad estratégica de Limán

11:00 h

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado la propuesta que Junts le trasladó el viernes por la tarde para tratar de reconducir la crisis del Govern, que entre las condiciones plantea la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente.

Así lo ha explicado en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press este sábado, después de que Junts explicara el jueves tras la Ejecutiva de la formación que trasladaría a Aragonès una propuesta con las concreciones y garantías que pide el partido sobre el cumplimiento del acuerdo de Govern.

Aragonès ha dicho textualmente que es evidente que la propuesta de Junts está pensada para no llegar a ningún acuerdo y ha añadido que "si tienen una propuesta seria, con voluntad de acordar", sí la valorará.

Así, ha pedido a Junts que tome una decisión rápido y que sea definitiva: "Y, si no lo hacen, la tomaré yo. He demostrado que cuando se han de tomar decisiones, aunque sean dolorosas como el cese del vicepresidente, las tomo sin miedo porque tengo claro hacia dónde hay que ir". "Junts debe decidir si son Govern u oposición. Muchas veces he tenido la sensación de que se quiere ser ambas cosas a la vez y eso no es posible", ha añadido.

Preguntado por si ERC está preparada para gobernar la Generalitat en solitario, ha dicho que prefiere no avanzarse "a los acontecimientos porque no contribuye a la estabilidad" y que su prioridad es gobernar con esta coalición hasta febrero del 2025.