EEUU dice que Europa no debe participar directamente en las negociaciones con Rusia

14:56 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este sábado al PP que rompa "todo acuerdo" con quienes ejercen de "caballo de Troya" y quieren "hacer caer a Europa desde dentro", en alusión a la "internacional ultraderechista".

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha intervenido en San Sebastián en la primera jornada del décimo Congreso del PSE-EE de Euskadi, donde ha arropado al reelegido líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

Sánchez ha centrado su discurso en alertar del peligro de la ultraderecha, "tanto la española como la internacional", a la que ha llamado a combatir con la aplicación de políticas progresistas como las que, ha destacado, pone en marcha su Gobierno, entre las que ha citado las medidas feministas o la subida del salario mínimo.

Ha advertido de que las formaciones de la ultraderecha "quieren destruir Europa desde dentro", por lo que ha tachado de "error histórico" que el PP le entregue las llaves de instituciones, como ha ocurrido con los pactos con Vox.

Por este motivo, ha reclamado al PP que "rompa con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha".

El presidente ha opinado que el PP "da tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo". "No sé si este hombre, el señor (Alberto Núñez) Feijóo, no es presidente porque no quiere, pero no sabe hacer, o no le dejan, o no puede, la oposición que merece España", ha agregado.