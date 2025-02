Sánchez considera "inmoral" la propuesta de Trump de expulsar a la población de Gaza

09:35 h

Turno para las preguntas a María Jesús Montero. "¿Piensa hacer algo para que las familias dejen de perder poder adquisitivo?", es el interrogante registrada por la diputada del PP, Cuca Gamarra, que ironiza con que la vicepresidenta primera vuelva a ser "amiga" de Yolanda Díaz. La número dos de los conservadores aprovecha su primera intervención para criticas "el negocio del Gobierno" a la hora de recaudar impuestos.

Montero insiste en que "el 80% de los beneficiarios" del salario mínimo "no van a tributar", a lo que Gamarra replica que "el poder adquisitivo de los españoles no le importa, solo le importa el de su Gobierno para comprar votos". "No tienen dinero para pagar todos los cheques firmados, en particular a los independentistas", sostiene la diputada del PP.

"Este Gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado", responde Montero.