Montero ve "con preocupación" que Díaz haya planteado "la posibilidad de que no haya acuerdo" entre Podemos y Sumar

12:10 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado este sábado de que Podemos puede no ser "imprescindible" en un futuro de gobierno liderado por el PSOE y ha señalado que, a su juicio, los 'morados' no han "entendido en absoluto" que en una legislatura como esta un partido no puede "llevar su agenda personal por encima" de su socio parlamentario y de quienes les apoyan desde fuera.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, Esteban ha recordado que en el debate de investidura de Pedro Sánchez ya advirtió de que los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios debían concentrarse en lo que les unía, evitando los temas polémicos "y no pretender llevar la agenda personal de cada partido adelante por encima de los otros".

"Y eso no ha sucedido, no se ha entendido, desde luego no se ha entendido por parte de Podemos en absoluto", se lamenta el portavoz de los nacionalistas vascos.