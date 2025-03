Feijóo llama a Sánchez "zombi" y le pide que convoque un debate del estado de la nación

12:43 h

La exsecretaria general del PP durante una década (2008-2018) María Dolores de Cospedal ha asegurado este lunes que la llamada policía patriótica o política es una "creación ficticia" que no existió, que no ha impulsado ninguna operación Cataluña porque también es "una ficción" y que no se dio ninguna orden para espiar a dirigentes de Podemos.

Cospedal ha comparecido en el Congreso en una nueva sesión de la comisión de investigación de la bautizada como operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida desde el Ministerio del Interior para dañar a dirigentes independentistas.

Dispuesta a colaborar con los diputados, según ella misma ha dicho al inicio de la sesión, la exdirigiente popular y ex ministra de Defensa solo ha rehusado responder a las primeras preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre la "libreta" del extesorero el PP Luis Bárcenas al considerar que este asunto de la operación Kitchen "está judicializado" y "no es objeto" de la comisión.

No obstante, ha recordado que en esta causa ella no figura ya como investigada tras así acordarlo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en dos ocasiones, en uno de sus resoluciones, ha enfatizado, "con claros ataques a la falta de parcialidad de la Fiscalía".

Respecto a la policía "paralela", "patriótica" o "política", ha dicho que se trata de una creación ficticia que no ha existido y sobre la operación Cataluña, ha señalado: "Yo no he impulsado ninguna operación Cataluña y creo que es también una ficción, la única operación Cataluña fue un intento de golpe de Estado".

Cospedal ha reconocido que se ha reunido entre "seis y ocho veces" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo "hace mucho tiempo", pero a todas las preguntas relativas a los audios y conversaciones grabadas por el agente de sus reuniones ha respondido con fórmulas similares: del "no recuerdo" esa conversación a "no le doy valor" a esas grabaciones.

"No reconozco la veracidad ni credibilidad de esas conversaciones que están en el audio", ha dicho a preguntas de Junts y de ERC, en tanto que en otro momento del interrogatorio ha apuntado que "hay muchas cosas que están publicadas y no tienen pro qué ser verdad y que la veracidad de unos audios "viene de un juez o no viene".