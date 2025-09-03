MINUTO A MINUTO
Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles 3 de septiembre:
10:25 h
La Comunidad de Madrid ha presentando este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un nuevo recurso contra el reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas por considerar que vulnera las competencias autonómicas.
En este caso, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso manifiesta su oposición contra el decreto estatal aprobado la semana pasada para poner en funcionamiento el reparto entre los territorios, que se suma a otros dos decretos ya recurridos por el Gobierno madrileño en los tribunales.
La Comunidad de Madrid denuncia un reparto "forzoso", que consideran "arbitrario", "opaco" y "discriminatorio", y exige al Gobierno la información con la que ha llevado la reubicación entre las diferentes comunidades autónomas, salvo País Vasco y Cataluña.
En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades. Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
La Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades gobernadas por el PP acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir el real decreto aprobado en marzo de "medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”, por invadir competencias autonómicas, faltar justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas, según sus alegaciones.
Además, el Gobierno madrileño presentó el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo otro recurso contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las "medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria" para atender a los menores migrantes.
10:10 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles la foto entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, en Bruselas y ha asegurado que no tiene en agenda una reunión con este último pero si se tuviera que reunir con él lo haría.
Ha señalado, en una entrevista en Onda Cero, que está de acuerdo con la foto porque es una imagen de reencuentro buena para convivencia y ha asegurado que la prefiere a la de otros tiempos, con el Gobierno del PP, que mostraban enfrentamiento.
Para Albares, el 90 % de los catalanes y el 80 % de los españoles está de acuerdo con el encuentro porque nadie quiere la crispación y todos recuerdan "de dónde venimos, cómo estaba Cataluña y dónde estamos hoy". La política, ha proseguido el ministro, es pasar página y avanzar hacia el futuro, y tiene que servir para sanar situaciones.
Cuestionado sobre por qué no tiene lugar un encuentro entre el presidente del Gobierno y el expresident y líder de Junts ha dicho que si Sánchez tiene algo que anunciar lo anunciará. Y preguntado por si él ha mantenido alguna reunión con Puidemont ha contestado que no y ha añadido: "No lo tengo en agenda, pero si me tuviera que reunir con él me reuniría".
09:45 h
Seis gazatíes, entre ellos una niña, murieron el martes por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza, según un informe difundido este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recuenta los muertos del día anterior. Según detalló Zaher al Waheidi a EFE, director de la Unidad de Sanidad encargada del recuento de fallecidos, una de las víctimas fue una niña, Lana, de 11 años.
Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, al menos 367 personas han fallecido por desnutrición en el territorio palestino, de las cuales 131 eran niños, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, controladas por el grupo islamista Hamás, que gobierna el enclave.
Según los datos de Sanidad, en julio y agosto se concentraron el 81 % de las muertes por desnutrición registradas en la Franja palestina desde octubre de 2023. Este repunte se produjo después de casi tres meses -entre marzo y mayo- de bloqueo total impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria.
Aunque en mayo el Gobierno israelí anunció que permitiría el ingreso de provisiones, tanto la ONU como las autoridades locales denuncian de forma constante que la ayuda es insuficiente y su reparto ineficaz.
09:35 h
El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario The Guardian, y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".
Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.
Sánchez se mostró satisfecho de que otros países europeos sigan el ejemplo de España al reconocer un Estado palestino, pero reconoció que la respuesta de Europa no ha sido suficiente.
"Es un fracaso", declaró. "Absolutamente. También es una realidad que, dentro de la Unión Europea, hay países divididos sobre cómo influir en Israel. Pero, en mi opinión, esto es inaceptable y no podemos aguantar más si queremos aumentar nuestra credibilidad ante otras crisis, como la que enfrentamos en Ucrania".
09:20 h
La misión de paz de la ONU para el Líbano (FINUL) denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de "uno de los ataques más graves" contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.
En un comunicado, la fuerza internacional afirmó que "una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU", indicando que "los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul", que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.
"Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la FINUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado" entre Líbano e Israel, subrayó la nota.
Según la nota, el personal de la fuerza de paz de la ONU trabajaba "para despejar los bloqueos que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU cerca de la Línea Azul" cuando ocurrió el ataque, que se produjo pese a que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían sido informadas con antelación sobre las labores de limpieza de carreteras de la FINUL en la zona".
Ese área -detalló- está ubicada al sureste de la aldea de Marwahin, donde "ante la preocupación por la seguridad de las fuerzas de paz tras el incidente, se suspendieron las labores de ayer".
08:45 h
Rusia ha lanzado desde la tarde del martes contra territorio ucraniano 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.
Las defensas ucranianas neutralizaron 430 drones y 21 misiles. Otros 69 drones y 14 de los misiles impactaron en tres localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Los restos de drones interceptados cayeron en otras 14 localizaciones.
Ucrania ha visto caer en los últimos meses el porcentaje de interceptaciones de sus defensas aéreas, que en su momento llegaron a neutralizar cerca del cien por cien de los drones y misiles enemigos.
El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó esta semana que prepara una nueva campaña de bombardeos contra el sector energético ucraniano en respuesta a los repetidos ataques de Kiev contra refinerías y otras infraestructuras estratégicas rusas.
08:30 h
El Ministerio de Hacienda ha iniciado los trámites previos a los presupuestos de 2026 con la publicación este miércoles en el BOE de la orden ministerial por la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas.
Según recoge el BOE, las futuras cuentas estarán centradas en impulsar "un crecimiento sostenible, justo e inclusivo" a través de la modernización y la competitividad de la economía, en un contexto marcado por la guerra arancelaria que puede afectar al "dinamismo" de la demanda externa de bienes de España, pero cuyo impacto se prevé "moderado".
La orden ministerial detalla aspectos como los criterios generales de presupuestación o el proceso de elaboración y tramitación de los presupuestos; y fija en el 12 de septiembre el plazo máximo para que los distintos gestores remitan sus propuestas a Hacienda.
La orden de elaboración del presupuesto, que marca el inicio del proceso de confección de las cuentas, se ha publicado este año con cierto retraso respecto al calendario habitual, ya que suele llegar al BOE antes del verano.
Junto con esta orden, los pasos previos al presupuesto incluyen la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer, martes, que llegará "en breve" al Congreso.
La senda de estabilidad tiene que estar aprobada, tras su paso por las Cortes, antes del visto bueno del proyecto de presupuestos en el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso, algo que según la Constitución debe ocurrir antes de octubre, aunque este plazo se ha incumplido en numerosas ocasiones.
A partir de ese momento, comienza la tramitación parlamentaria, que se suele extender unos tres meses y que debería culminar antes de fin de año para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero y sustituyan a las de 2023, que son las actualmente vigentes tras dos prórrogas.
08:15 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este miércoles a Londres para reunirse en el 10 de Downing Street con su homólogo británico, Keir Starmer, y presidir ambos la firma de un acuerdo de colaboración estratégica entre ambos países en diversos ámbitos. Se trata del primer acto del líder español en su agenda internacional en el nuevo curso político y también de su primera visita de carácter bilateral al Reino Unido desde que accedió a la Presidencia del Gobierno en 2018.
Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces al Reino Unido, no hubo esa reunión en la residencia del primer ministro británico ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.
En 2019 Sánchez sí estuvo en Downing Street junto a su mujer, Begoña Gómez, pero fue con motivo de una recepción organizada por Johnson durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Londres.
Por tanto, la visita de este miércoles tiene una relevancia especial, que cobra aún más significado al haberse concertado tras cerrarse en junio el acuerdo de España, el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Un acuerdo cuyo texto definitivo está ultimando Bruselas y que España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre.
El Gobierno destaca la relevancia de esta visita de Sánchez porque en ella se rubricará un acuerdo bilateral que fijará una colaboración estratégica entre los dos países en diversos ámbitos. Entre ellos el económico y comercial, ya que España y Reino Unido consideran que aún hay potencial para seguir incrementando una relación que es ya muy importante y que no se ha visto afectada por el Brexit, ya que desde la salida del Reino Unido de la UE, incluso ha aumentado.
De ello hablarán Sánchez y Starmer en su reunión, y ese asunto estará asimismo presente en una mesa redonda empresarial organizada también en Downing Strett con motivo de esta visita.
Además de las relaciones bilaterales, los dos jefes de Gobierno abordarán en su encuentro otras cuestiones como los movimientos migratorios, la situación en Oriente Medio después de que Starmer haya avanzado su intención de reconocer este mes a Palestina como Estado, y la guerra en Ucrania.
08:00 h
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que "nadie sabe de dónde vino" el posible sabotaje que desactivó sistemas de GPS que afectaron el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado domingo. "Nadie sabe de dónde vino, pero le quitaron la capacidad de usar su teléfono. Ya sabes, eso es algo bueno. A veces eso podría pasarme a mí, estaría muy feliz", dijo al ser consultado sobre lo sucedido, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
El incidente se produjo cuando el avión de Von der Leyen se aproximaba al aeropuerto de Plovdiv, la segunda mayor ciudad de Bulgaria, a unos 120 kilómetros al este de Sofía. Los apagones de la señal de posicionamiento global han aumentado durante la Guerra en Ucrania y, pese a que Trump haya ignorado la autoría, la OTAN ha acusado a Rusia de este tipo de acciones.
"Todo el sistema GPS del aeropuerto dejó de funcionar. Fue una interferencia innegable", declaró a EFE una fuente de la Agencia de Control de Tráfico Aéreo (BULATSA), que relató cómo el piloto tuvo que sobrevolar la zona durante una hora antes de decidirse a aterrizar de forma manual con mapas en papel. El avión pudo tomar tierra sin incidentes.
"Desde febrero de 2022 se detecta un aumento significativo de casos de interferencias y, más recientemente, de suplantación de sistemas GPS", señaló la misma fuente.
Aunque el Gobierno no apunta a una autoría externa, fuentes de la BULATSA y la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS, contraespionaje) confirmaron a EFE que analizan indicios de una intervención deliberada, con sospechas dirigidas hacia los servicios secretos de Rusia.