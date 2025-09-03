Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

10:25 h

La Comunidad de Madrid ha presentando este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un nuevo recurso contra el reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas por considerar que vulnera las competencias autonómicas.

En este caso, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso manifiesta su oposición contra el decreto estatal aprobado la semana pasada para poner en funcionamiento el reparto entre los territorios, que se suma a otros dos decretos ya recurridos por el Gobierno madrileño en los tribunales.

La Comunidad de Madrid denuncia un reparto "forzoso", que consideran "arbitrario", "opaco" y "discriminatorio", y exige al Gobierno la información con la que ha llevado la reubicación entre las diferentes comunidades autónomas, salvo País Vasco y Cataluña.

En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades. Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).

La Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades gobernadas por el PP acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir el real decreto aprobado en marzo de "medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”, por invadir competencias autonómicas, faltar justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas, según sus alegaciones.

Además, el Gobierno madrileño presentó el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo otro recurso contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las "medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria" para atender a los menores migrantes.