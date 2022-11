Cerca de 450.000 residentes de Kiev amanecen sin luz tras los ataques rusos contra infraestructura eléctrica

10:31 h

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido este viernes sentarse a negociar el Consejo General Poder Judicial con un "interlocutor válido" ya que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no es quien manda" y ha lamentado que no tenga "fuerza" para cumplir la Constitución Española.

"Yo quisiera sentarme con el interlocutor válido y no lo es el señor Feijóo. No es quien manda, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o con algún director de periódico, que son las personas que deciden sorbe la posición final del PP", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Desde que se rompieron las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces la semana pasada, el ministro ha asegurado que no ha tenido contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, y que tampoco se han emplazado a verse.