Ángeles Carmona (CGPJ) defiende ante Irene Montero la formación de los jueces: "Las mujeres pueden estar seguras"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha indicado este jueves que el Gobierno central debería "rectificar" y "cambiar" la ley del sólo sí es sí, con la que "se abre una puerta que no se quería abrir".

"Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la ley igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir", ha trasladado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

A su juicio, en el ámbito científico lo tienen "claro" porque son capaces de "cambiar y rectificar las cosas", por lo que en la política considera que también tienen que poder hacer lo mismo.