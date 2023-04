Montero reta a los que quieren un "rol secundario" para Podemos en Sumar que asuman primarias

13:53 h

La diputada de Podemos Asturias en la Junta General, Nuria Rodríguez, se ha dado de baja este martes de la formación morada ya que su filosofía no "encaja" con la de la dirección actual de la formación, que encabeza Rafael Palacios por la baja médica de Sofía Castañón. "No puedo sentirme identificada con un proyecto político que expulsa gente", ha indicado.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha explicado que actualmente Podemos "se está replegando hacia dentro" y que ella, ante la posibilidad de gobiernos en alianza entre la derecha y la ultraderecha, defiende la estrategia política contraria: "Abrir, expandir y contar con toda la izquierda que sea posible".

En ese sentido, ante la actual crisis de la formación en Asturias --donde la dirección ha abierto expedientes a candidatos en la lista a la Junta General como Xune Elipe y donde la propia candidata al Principado, Covadonga Tomé, ha recibido un preinforme de expediente--, Rodríguez ha afirmado que la dirección "ha convertido a Podemos Asturies en algo muy distinto a lo que yo, junto a mucha otra gente, ayude a fundar".

"No tiene nada que ver ese momento inicial con ahora, donde no se está cerca de los círculos y de la calle. Yo no puedo sentirme referenciada en un proyecto político que expulsa gente", ha afirmado, para indicar que la situación por la que pasa la candidata al Principado, Covadonga Tomé, afecta "a la libertad de expresión". Así, ha opinado que los procesos de expediente surgen por "expresarte" cuando la política "va de eso, va de hablar". "Por eso pueda haber una sanción, me parece lamentable", ha resaltado.