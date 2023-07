El PP cree que lo último que necesita Sánchez es enfrentarse a un debate "por el segundo puesto" con Díaz y Abascal

10:57 h

El cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, ha asegurado que "lo último que le hace falta a Pedro Sánchez" es enfrentarse en un debate electoral con los candidatos de Sumar, Yolanda Díaz, y Vox, Santiago Abascal, ya que considera que será "una carrera por el segundo puesto" porque el 'cara a cara' según él ya lo ganó Alberto Núñez Feijóo.

"Si fuera él (Pedro Sánchez), mandaría a Patxi López al debate", ha lanzado en alusión al portavoz del PSOE en el Congreso y al próximo debate a cuatro organizado por RTVE al que el PP no contempla acudir.

Pons, en un desayuno informativo en Valencia, ha remarcado que "no es verdad" que el PP no haya aceptado participar en más debates electorales tras el 'cara a cara' del lunes entre Sánchez y Feijóo, sino que no quieren participar en un "debate trampa" como a su juicio pretenden los socialistas.