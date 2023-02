Asens admite "demasiado ruido" sobre el 'sí es sí' pero recuerda a Sánchez que han presentado ya 7 propuestas

09:41 h

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, comparte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay "demasiado ruido" sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, pero le ha recordado que su formación ha presentado ya siete propuestas. Ha pedido además "autocrítica" por parte de todos.

Asens ha respondido, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, a las palabras del presidente del Gobierno en las que pedía a Unidad Podemos que haga pública la última propuesta que, según afirma la formación morada, presentaron el pasado fin de semana.

"Nosotros hemos puesto siete propuestas sobre la mesa, creo que no se puede decir que no haya voluntad de acuerdo, no hemos sido nosotros los que nos hemos levantado de la mesa, ha sido el PSOE quien de forma unilateral lo ha hecho", ha explicado Asens.