MINUTO A MINUTO
Feijóo preguntará a Sánchez cómo piensa gobernar sin presupuestos
Sigue en directo la sesión de control al Gobierno
09:16 h
Feijóo responde en su réplica que "donde no hay techo de gasto es en Ferraz" y alude al caso que investiga las presuntas comisiones vinculadas al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa", dice Feijóo, que asegura que la moción de censura a Rajoy no fue contra la corrupción sino "para la corrupción de su cuadrilla", y le advierte que "no va a convertir a España en una cloaca".
Sánchez le reprocha que "lleve un año aplaudiendo a Mazón y dé clases de ejemplaridad", y de nuevo pone en valor las políticas económicas de su Gobierno, frente a las "privatizaciones" del PP "para sus amigos", como hizo la pasada semana cuando aseguró que "algunas privatizaciones, son también corrupción"
09:11 h
El líder de la oposición pregunta a Sánchez por los Presupuestos y le recuerda que hasta sus socios han votado en contra de "su" ley de vivienda y cierra su primera intervención preguntado por las mordidas del 2% conocidas ayer por el 'Caso Cerdán'.
Sánchez responde que "tolerancia cero con la corrupción" y recuerda al líder del PP que "ayer el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto". El jefe del Ejecutivo asegura que garantizan "estabilidad, capacidad de diálogo y resultados", y cree que hay que reivindicar "como éxito del país" la política económica. "Por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania", ha señalado el jefe del Ejecutivo
09:05 h
Antes de iniciarse la sesión de control, el Congreso guarda un minuto de silencio en recuerdo de Marcos Vizcaya Retana (PNV), diputado de las Cortes Constituyentes.
08:45 h
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre este miércoles su agenda política relacionada con las elecciones en Extremadura, con un acto público en Mérida, en el que también participa el líder de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, Miguel Ángel Gallardo.
Este acto político, que debía haberse celebrado hace dos semanas, pero que fue suspendido por las intensas lluvias registradas, es el primero de los programados por Pedro Sánchez para arropar a Gallardo.
08:30 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles a Sánchez que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra.
Tras varias prórrogas de los presupuestos de 2023, el Ejecutivo ha venido defendiendo en los últimos meses que presentaría sus cuentas públicas para el próximo año en tiempo y forma, esto es, antes del 30 de septiembre, si bien ha ido prorrogando la decisión y aún se desconoce si las terminará presentando.
De entrada, el Consejo de Ministros aprobó este martes la senda de déficit, paso previo habitual para la aprobación de los Presupuestos.