Directo | Feijóo pide extender la rebaja del IVA y la luz a todo el invierno

08:34 h

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el Ejército ruso utiliza la planta nuclear de Zaporiyia como arma, según ha declarado en una entrevista a la cadena estadounidense ABC News.

"Verás, ocuparon nuestra estación nuclear, seis manzanas. La más grande de Europa. Significa seis veces Chernóbil; significa el mayor peligro en Europa", ha afirmado Zelenski, antes de añadir que esto "significa que usan armas nucleares".

En este sentido, el mandatario ucraniano ha aseverado que no debería haber personal militar: "No debería haber ningún equipo militar en el territorio. No debería haber trabajadores de la planta rodeados de personas con armas de fuego", ha agregado.