La dueña de una empresa de vientres de alquiler señalada por la Fiscalía fue condenada por robar a varios clientes

La dueña de una de las empresas de vientres de alquiler sobre las que acaba de poner el foco la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue condenada hace unos meses en suelo estadounidense por estafar varios cientos de miles de dólares a sus clientes. Se trata de Lillian Arielle Markowitz, quien fuera propietaria de tres compañías de San Diego (California) metidas de lleno en el negocio de la gestación subrogada. Entre ellas, Surrogacy Beyond Borders, una de las firmas que figura en el listado de empresas que el fiscal Manuel Campoy ha trasladado al Ministerio de Igualdad para que impulse el bloqueo de sus páginas web. Un movimiento que genera dudas en el departamento dirigido por Ana Redondo, que ya ha pedido asesoramiento a la Abogacía del Estado.

La guerra contra compañías que ofrecen este tipo de servicios, completamente ilegales en España, lleva meses librándose. Escudándose en la publicidad ilícita, el Ministerio Público logró el pasado mes de noviembre la clausura de distintos sitios online de esta naturaleza. En aquel caso, tenían sede en España. Ahora, sin embargo, lo que se busca es limitar el acceso desde nuestro país a webs de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea que realizan prácticas comerciales de este tipo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pone el foco sobre trece empresas. Algunas están ubicadas en lugares como Israel o Georgia. Y otras, en Estados Unidos, donde la permisividad varía en función del estado.

Una de las firmas incluidas en el listado del Ministerio Público es Surrogacy Beyond Borders. "Ofrece servicios de gestación subrogada en varios países, incluyendo México y Colombia", sostiene el fiscal Campoy. El escrito incluye el enlace a una ficha de la compañía en una suerte de base de datos sobre este tipo de empresas. En la misma, figura una calle, un número de teléfono y un dirección web. Aunque esta última se encuentra en estos momentos inactiva, herramientas como WayBack Machine permiten rescatar la información que figuraba años atrás en páginas web que ya no están operativas. "Hacemos que la gestación subrogada ética, transparente y de calidad sea asequible para todo el mundo", podía leerse, por ejemplo, el 26 de marzo de 2017.

Como directora de la compañía, que ofrecía servicios que oscilaban entre los 52.000 y los 80.000 dólares y cuya dirección de referencia se ubicaba a las afueras de la ciudad californiana de San Diego, figuraba en la página web una tal Lilly Frost, de quien se decía, al mismo tiempo, que era fundadora de My Donor Cycle, otra agencia similar. En el registro de entidades mercantiles del estado de California, consultado por infoLibre, consta, efectivamente, una empresa LLC con ese nombre. Y otra con el de Surrogacy Beyond Borders. En los documentos mercantiles de ambas figura como propietaria Lillian Markowitz. La misma que aparece detrás de una tercera firma ubicada en San Diego y dedicada también a actividades de consultoría: Expecting Surrogacy.

Markowitz no es desconocida para las autoridades estadounidenses. Y mucho menos para las judiciales. El pasado mes de mayo, en una investigación llevada a cabo por el FBI, la mujer, natural de Portland, fue condenada a 24 meses de prisión por robar cientos de miles de dólares a varias personas. Fue a partir de 2018, según una nota del Departamento de Justicia, cuando la empresaria, viendo las dificultades financieras de sus compañías, "ideó un plan para robar dinero" a algunos de sus clientes. En su "acuerdo de culpabilidad", admitió que prometió "falsamente" que el dinero se alojaría "en una cuenta de depósito en garantía" y que solo se accedería al mismo "para cubrir los gastos relacionados con los procesos de gestación subrogada".

"En cambio, Markowitz –que deberá devolver 389.142 dólares– depositó los fondos de estos clientes en su cuenta corriente empresarial y los utilizó inmediatamente para cubrir gastos generales del negocio, gastos relacionados con los procesos de gestación subrogada de otros clientes y para cubrir sus gastos personales", recoge el comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Ahora, casi un año después, el nombre de Markowitz salta de nuevo a la palestra a raíz del último movimiento del Ministerio Público español. Una maniobra que, en el caso de Surrogacy Beyond Borders, parece llegar tarde. Tanto esta como las otras dos compañías constan ya como inactivas en el registro mercantil del Estado de California.