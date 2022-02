El ecologismo de derechas llega a España con un 'think tank' de dos miembros del PP de Reino Unido

Dos miembros de la junta directiva del PP en Reino Unido han montado el primer think tank ecologista de derechas en España, un fenómeno desconocido aquí pero con tradición en otros países europeos, sobre todo Reino Unido. Con la misión de arrebatar a la izquierda la bandera de la defensa del medio ambiente, los promotores de Oikos, Luis Quiroga y Toni Timoner, ya han comenzado la actividad divulgativa del centro y pretenden organizar un acto de lanzamiento esta primavera en Madrid.

Oikos, que se declara independiente del PP y adscrito a una red internacional que tiene como principal referente al Conservative Environment Network, en Reino Unido, toma la iniciativa en un terreno, el del ecologismo derechista o el conservacionismo, donde también ha intentado hacerse hueco Vox.

El nuevo centro de pensamiento, que cita como referente a Margaret Thatcher y reivindica el legado en defensa del medio ambiente de José María Aznar, ha recibido financiación de la European Climate Fundation, una organización filantrópica contra la crisis climática.

Dos militantes del PP en Reino Unido

Los dos principales promotores del Oikos son Luis Quiroga y Toni Timoner, que figuran como miembros de la junta directiva del PP en Reino Unido, concretamente como secretarios de Organización (Quiroga) y Comunicación (Timoner).

Quiroga es socio director de una gestora de fondos especializada en inversiones de transición energética que cofundó en 2015 y que maneja más de 1.000 millones de euros de capital. Timoner es economista jefe de escenarios globales en una institución financiera internacional, en la que lidera el equipo responsable del análisis de perspectiva de riesgos económicos, geopolíticos y climáticos globales.

A ellos dos se suma como miembro del equipo Alberto Giral, otro profesional del sector financiero.

Partidos y clientes

Surgen dos cuestiones para Quiroga y Timoner. Una: ¿Puede generar su desempeño profesional alguna fricción con su labor en Oikos? ¿No puede limitar los posicionamientos de Oikos sobre actividades a las que se dediquen sus clientes?

Responden por escrito los dos promotores para negarlo: "Oikos nace con el mismo sentido común y rigurosidad de análisis que caracteriza nuestra actividad profesional en el área de renovables, asesoría financiera y escenarios climáticos. Ha sido precisamente nuestra actividad profesional la que nos ha inspirado para llevar a cabo este proyecto personal. [...] Sabemos que el sector financiero está preocupado por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático" [ver completas aquí todas las preguntas de infoLibre y las respuestas de Quiroga y Timoner].

La segunda pregunta: ¿Es Oikos independiente del PP? "Oikos –responden– es completamente independiente de cualquier partido concreto. Somos militantes de base con una modesta función de coordinación en una agrupación local en el extranjero, pero Oikos nace como un proyecto separado y como tal está diseñado para dar la bienvenida a todo aquel que comparta sus principios de lucha contra cambio climático y protección del medio ambiente, sean del partido que sean".

Un espacio que interesa a Abascal

Oikos supone un paso al frente de dos militantes del PP dentro de un terreno, el ecologismo de derechas, por el que también se ha interesado Vox, especialmente su presidente, Santiago Abascal, y su secretario general, Jorge Buxadé.

Como publicó infoLibre en noviembre, el líder de Vox intenta que su partido, algunos de cuyos miembros siguen coqueteando con el negacionismo o con la relativización de la importancia del cambio climático, varíe poco a poco sus posiciones en el terreno medioambiental incorporando un econacionalismo útil para su penetración en el mundo rural.

El empeño de Abascal, que apela a un "conservacionismo" patriótico de tono romántico, no ha estado exento de contradicciones. Una de ellas es que el ensayo que el líder de Vox considera la "biblia" del conservacionismo, Filosofía verde, de Roger Scruton, defiende estrictos límites al consumo de carne según su modo de producción, aboga por no comprar en supermercados ni consumir envasados, sugiere pasar las vacaciones en casa para no dañar el planeta y dice que "no deberíamos" tener perros ni gatos.

Al margen de los apuros de Abascal para tratar de sacar a Vox de la marginalidad en el terreno medioambiental, lo evidente es que el presidente del partido quiere disputar el espacio del "conservacionismo". ¿Está Oikos abierto a colaborar con Vox o sus miembros? Quiroga y Timoner no responden directamente. Oikos, afirman, "aspira a ser punto de encuentro y concordia en torno a una visión equilibrada y realista de la lucha contra el cambio climático para que sea eficaz, transparente y auténtica". "Al fin y al cabo buscamos poner en valor el patrimonio natural de todos los españoles, que creemos es algo por encima de la dinámica de competencia política natural", añaden.

Thatcher como referente

Los promotores de Oikos quieren que el think tank se convierta en "punto de encuentro para todos aquellos preocupados por el medio ambiente y el cambio climático desde una perspectiva alternativa al enfoque ideologizado predominante hoy en España". La intención es divulgar análisis ajenos o propios, organizar eventos... En suma, difundir un tipo de ecologismo que, consideran Quiroga y Timoner, sigue arrinconado, habiendo regalado el espacio político de la defensa del medio ambiente a la izquierda. En su web, Oikos se presenta como surtidor de "ideas para un debate razonable y sensato" desde un "enfoque "liberal-conservador" que parte de la base de que "la protección del medio ambiente comienza en la responsabilidad individual".

Oikos presenta como referentes al propio filósofo conservador Roger Scruton, a Miguel Delibes, a Félix Rodríguez de la Fuente y a Margaret Thatcher. A esta última, primera ministra conservadora de Reino Unido entre 1979 y 1990, Quiroga y Timoner la citan con especial énfasis. "El Reino Unido –escriben en un artículo sobre los porqués de su iniciativa– es el caso paradigmático en donde el Partido Conservador ejerce de paladín político indiscutible contra el cambio climático frente un Partido Laborista que es percibido como incompetente en la conservación del medio ambiente. Fue precisamente Margaret Thatcher, y no François Mitterrand, Willy Brandt o Bill Clinton, el primer estadista de relevancia en Occidente en pronunciar un discurso político medioambientalista en la Asamblea General de la ONU en 1989 que concluía con esta reflexión: 'No somos los amos, somos las obras del Creador, los custodios de este planeta, a los que se ha encargado proteger la vida misma, proteger la vida con todo su misterio y sus prodigios'".

Los dos promotores de Oikos defienden el legado medioambiental de otros dirigentes de la derecha internacional. ¿Ejemplos? Richard Nixon creó la Agencia de Protección Medioambiental en 1970, George Bush padre fue el "candidato verde" frente al demócrata Michael Dukakis en 1988 y José María Aznar firmó el protocolo de Kioto en 1997, destacan.

Ni negacionistas ni " casandras del medioambientalismo radical"

En un artículo publicado por el Club Tocqueville, un foro "constitucionalista" en Cataluña, Quiroga y Timoner detallan las principales claves de su proyecto. A su juicio, se ha producido una "entrega del monopolio narrativo de la defensa del medio ambiente a la izquierda", cuya vocación es convertir la lucha contra el cambio climático "en un asidero de subversión del modelo liberal de economía social de mercado para reemplazarlo por una visión anti-capitalista, estatista y basada en políticas de identidad". Los autores rechazan tanto a "negacionistas y escépticos" como a "casandras del medioambientalismo radical". "Mientras estos defienden utopías ‘decrecentistas’, aquellos abogan por un continuismo obtuso", escriben.

El artículo incluye las conclusiones de una encuesta de Oikos y 40DB, la principal de ellas que "la gran mayoría de los votantes de centroderecha reconocen la gravedad del cambio climático y son favorables a la protección del medio ambiente", con medidas que minimicen el "impacto directo sobre la libertad individual" y contrasten "con el maximalismo, el intervencionismo y el alarmismo" de la izquierda. "Es un espacio que, especialmente desde el punto de vista discursivo, en España está muy poco trabajado. [...] En España históricamente no ha existido una genuina narrativa de liberal-conservadurismo verde, y en parte porque la izquierda más radical se ha apropiado del ecologismo para instrumentalizarlo", aseguran Quiroga y Timoner a infoLibre.

Una red internacional

Oikos se declara parte de una red internacional, que tiene como principal faro al Conservative Environment Network (CEN), en Reino Unido. Se trata de la entidad que ha coordinado de la Declaración de Acción Climática de Centro-Derecha, firmada por numerosos partidos conservadores y liberales en Europa y Latinoamérica, entre ellos el PP.

El texto es una llamada a la acción de "conservadores, demócratas cristianos, liberales clásicos y defensores del libre mercado de todo el mundo". "Debemos liberar el poder de los mercados libres, las finanzas privadas y el libre comercio respetuosos con el clima para reducir los costos, impulsar la innovación y crear incentivos para que empresas e individuos responsables adopten soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza para el cambio climático", dice la declaración, coordinada por el CEN pero cuya nómina de apoyos permite asomarse a la miríada de organizaciones del ecologismo conservador internacional. Además de Oikos, figuran Coalition For Conservation (Australia), Bluegreens (Nueva Zelanda) y Epico (Alemania, en calidad de asesora), entre otros.

"Algo que sorprendería al lector español es que en otros países occidentales existe una constelación de entidades y think tanks de corte liberal y conservador cuya misión, vocación y convicción es la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. [...] Hay múltiples ejemplos: en Reino Unido podríamos citar UK Onward, Bright Blue y sobre todo la Conservative Environment Network, con quien mantenemos excelentes relaciones y que tiene un enfoque fundamentalmente conservacionista de acuerdo con la tradición histórica del país. En Alemania Epico está enfocada a la innovación y la transición energética como oportunidad industrial. Y también habría ejemplos propios en Nueva Zelanda y Australia con los Bluegreens y Coalition for Conservation, respectivamente", concluyen Quiroga y Timoner.