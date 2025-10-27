La ejecutiva de JxCat decide por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE

La ejecutiva de JxCat ha decidido este lunes por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, tras una reunión de tres horas en las que el líder del partido, Carles Puigdemont, les ha trasladado su posición, han explicado a EFE fuentes de Junts.

A las 17:00 horas está previsto que se celebre una comparecencia pública en la que Junts explicará su decisión, que se someterá a una consulta de las bases del partido entre el miércoles y el jueves.

Hoy, Puigdemont ha trasladado a la ejecutiva del partido la decisión de romper los acuerdos con el PSOE, tal y como hizo ayer ante la permanente de Junts, el órgano de decisión más restringido del partido, agregan las citadas fuentes, que señalan que "todos" han defendido la necesidad de romper.

Además de la consulta, JxCat ha convocado un consejo nacional extraordinario para mañana, en el que se trasladará la decisión a los cuadros de la formación.

En noviembre se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez, y JxCat considera que en el debe de dichos acuerdos hay más elementos que en el haber.

El PSOE apuesta por el diálogo

La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha subrayado que su formación mantiene la "mano tendida" hacia Junts pese a la decisión de la formación de Carles Puigdemont de romper los pactos con el PSOE y apuesta por "el diálogo" y la "búsqueda de acuerdo" porque cree que "vale la pena" seguir gobernando.

En una rueda de prensa después de la Ejecutiva socialista, Mínguez no ha querido entrar a valorar la decisión de Junts de romper las relaciones con el Ejecutivo porque, según ha dicho, no conoce con exactitud la decisión ni su alcance, pero ha insistido en que seguir gobernando "vale la pena" para mejorar la vida de los españoles.

Preguntada en varias ocasiones por la reciente decisión de Junts, que ahora debe avalar las bases del partido, Mínguez ha subrayado que el PSOE trabaja "bajo escenarios ciertos y conocidos" y que las valoraciones las harán esta tarde tras la rueda de prensa anunciada por la formación catalana.

No obstante, ha defendido que las políticas y los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones son buenas para Cataluña y para España.

En ese sentido, ha insistido en el que el PSOE seguirá trabajando para lograr acuerdos, ha asegurado que aún hay diálogo con Junts y que, en todo caso, respetan las decisiones internas de todas las formaciones políticas, también las del partido catalán.