MINUTO A MINUTO
Elecciones Extremadura 21D | Guardiola y Gallardo ya están en los lugares donde seguirán el recuento electoral
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de las elecciones en Extremadura.
19:38 h
El objetivo de la dirección del Partido Popular en estas elecciones anticipadas en Extremadura es que su candidata, María Guardiola, “supere” el 40% de los votos emitidos y tener más de 30 escaños, según apuntan fuentes del equipo directo de Alberto Núñez Feijóó, que también quieren “reducir” su dependencia de Vox y que se visibilice la “distancia” con los socialistas, informa Marta Monforte Jaén.
Estas mismas fuentes anticipan “una bajada histórica” del PSOE. “Puede perder hasta diez puntos”, señalan estas fuentes. Se trata del mismo mensaje que lanzó el propio Feijóo el viernes en conversación informal con los periodistas durante la tradicional Copa de Navidad. A juicio de Génova, “si se produce” esta derrota no es de su candidato extremeño sino del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “¿Si no remontan aquí, cómo van a hacerlo en Andalucía?”, trasladan.
19:22 h
La presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, y el cabeza de lista del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, han llegado a los respectivos lugares en los que seguirán la jornada electoral. La primera lo hará desde el hotel AZZ Medea de Mérida, y el socialista lo hará desde la sede de su partido.
18:40 h
Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva en los comicios autonómicos de este domingo con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.
La presidenta de la Junta de Extremadura y aspirante a la reelección por el PP, María Guardiola, ha invitado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales con la "libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".
La líder de los populares extremeños ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque ha acudido como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque ha acompañado a su hijo, que se ha estrenado como elector en esta cita.
Hoy es un día "muy importante" para la región, donde "las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años", ha expresado Guardiola, que afronta la jornada "confiada" y con "la tranquilidad del trabajo bien hecho", de haber puesto todo lo mejor de sí al servicio de Extremadura.
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha depositado su papeleta en su localidad natal, Villanueva de la Serena, de la que fue alcalde durante casi 21 años y donde ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha votado en Mérida con un llamamiento también a la participación porque "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado".
Este domingo "mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión", algo que "ya es una victoria", ha manifestado De Miguel, quien ha animado a todo el mundo "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado".
18:27 h
El índice de participación en las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo se sitúa en el 50,60 % por ciento a las 18:00 horas, lo que supone 6,52 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023, según datos reflejados en la página web oficial de estas elecciones.
Por provincias, a las dos de esta tarde, ya habían depositados sus papeletas el 49,86 por ciento de los ciudadanos convocados en Badajoz, lo que supone una caída del 7,01 puntos porcentuales, y del 51,843 % en el caso de Cáceres, 5,70 puntos menos.