Dos nuevos intentos de robo en oficias de Correos en Extremadura, pero sin sustracción de votos

La Guardia Civil investiga dos intentos de robo ocurridos este domingo en sendas oficinas de correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, donde los presuntos autores no han logrado llevarse dinero ni votos por correo. Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que ambos sucesos se han producido esta madrugada.

En Malpartida de Cáceres, municipio de unos 4.000 vecinos, se ha registrado alrededor de las 06:45 horas una tentativa de robo en la oficina de Correos, lugar hasta el que se han personado agentes de la Guardia Civil.

Tras acceder a la oficina junto a responsables de Correos, han comprobado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, "ni se han visto afectados los votos por correos", han informado las mismas fuentes.

En Alagón del Río, de poco más de 900 vecinos, la Guardia Civil ha explicado que los presuntos autores han intentado forzar la puerta de entrada a la oficina postal, si bien no han logrado acceder.

Sin embargo, sí han logrado entrar al edificio consistorial, anexo a la oficina de Correos, donde se han llevado "una mínima cantidad de dinero".

Estos dos intentos de robo se suman a los cinco ocurridos en los días finales de la campaña electoral en municipios de la provincia de Badajoz, principalmente en la oficina postal de Fuente de Cantos, donde los presuntos autores se llevaron la caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo.

Tras localizar la caja fuerte ya forzada en un paraje de Talavera la Real, la Guardia Civil no encontró el dinero y los votos fueron localizados esparcidos en la zona.