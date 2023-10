El embajador palestino: "Biden es un instrumento de propaganda israelí para justificar las masacres"

“Se necesita cordura y sabiduría en este momento”. El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, no descansa ni un minuto. Totalmente destrozado por lo que está ocurriendo en Gaza, pasa el día en contacto con su tierra, con embajadores de otros países en Madrid, con asociaciones humanitarias y con representantes de la política española.

Se muestra muy directo: Israel está cometiendo una “guerra de exterminio y un genocidio”. Y lamenta la actitud y las “mentiras” del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita a la zona. Según él, el ataque al hospital fue del ejército de Benjamín Netanyahu, a quien culpa de estar haciendo todo lo posible para que la franja sea un “cementerio”. El objetivo, lamenta, es que haya el “mayor número posible de muertos”. Rechaza al hilo las afirmaciones que relacionan a la Autoridad Nacional Palestina con Hamás: “Es un adversario ideológico”.

¿Cómo está la situación en Gaza?

Catastrófica. Se han superado los 4.000 asesinados y más de 14.000 heridos. Hay ya cuatro hospitales fuera de servicio, además del que fue bombardeado por las tropas genocidas de Israel. Se agota el combustible que se usa para los generadores de los centros sanitarios. Serán más cementerios que hospitales. Faltan medicamentos y agua. A este asedio criminal ahora se suma un elemento adicional: el ataque a los lugares santos, como la iglesia de San Porfirio, que es la tercera más antigua del planeta. Había dentro cristianos refugiados porque sus casas habían sido destruidas por el ejército de ocupación israelí. El mensaje es que no hay nada sagrado ni a salvo. Es todo a conciencia y con la intención de causar el mayor número posible de muertos.

Achaca a Israel el bombardeo y la masacre del hospital Al Ahli a Israel, pero hemos escuchado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldar la versión de Netanyahu de que el ataque venía del “otro lado”. ¿Qué le parece?

Lamento que el presidente de la potencia más grande del mundo mienta de esta forma. Después del 7 de octubre Joe Biden afirmó que había visto horrorizado las imágenes de 40 bebés decapitados. La propia Casa Blanca desmintió más o menos la noticia. Biden es un instrumento de propaganda israelí para justificar las masacres y culpar a otros. El jefe de gabinete del primer ministro israelí puso un tuit, que se borró al poco tiempo, donde se asumía la responsabilidad del bombardeo del hospital. Hay una investigación de un canal israelí que confirma que fue Israel. No se puede tomar en serio la credibilidad de Estados Unidos porque hay que recordar lo de las armas de destrucción masiva de Irak que nunca existieron. Estados Unidos está al servicio de su relato y para justificar el genocidio que se está cometiendo en Palestina.

Están pendientes de una posible ofensiva terrestre de Israel en Gaza, ¿cree que entrarán finalmente?

Se produzca o no, lo que está ocurriendo es un genocidio. Israel afirmó que en los primeros seis días había lanzado 6.000 toneladas de explosivos sobre la franja de Gaza. Esto equivale a lo que Estados Unidos empleó sobre Afganistán a lo largo de todo un año. Si consideramos las dimensiones geográficas y demográficas, es una guerra de exterminio y un genocidio. Lo que Israel ha lanzado equivale a media bomba atómica de Hiroshima.

¿Está llegando ayuda humanitaria?

No está llegando absolutamente nada. El presidente Biden se jactó de que iba a entrar ayuda a través de 20 camiones tras hablar con Benjamín Netanyahu y Abdelfath al Sisi. Esto tiene el objetivo de blanquear la imagen y decir que han hecho de todo para que llegue la ayuda. Siempre van a encontrar algún pretexto. No queda nada de combustible, toda la franja está a oscuras y sin alimentos. Los 20 camiones no son suficientes ni para medicamentos con 14.000 heridos de guerra.

¿Cómo está actuando España y qué opinión le merece la postura del Gobierno de convivencia de dos Estados?

Respeto mucho al Estado español, al Gobierno y a la política de este país amigo. Me parece una postura equilibrada comparada con las muy parciales y a veces partícipes de otros actores internacionales. Se necesita cordura y sabiduría en estos momentos. Y afortunadamente hay sabios que no han caído en la trampa de seguir la corriente de apoyo incondicional al genocidio. Esperamos que nuestros amigos en España y en Europa tengan mayor protagonismo y concreten las propuestas para poner fin a la guerra y la ocupación para evitar episodios similares en el futuro.

¿Se alargará esta guerra en el tiempo?

Como han anunciado los israelíes y ciertos líderes mundiales, que les han otorgado licencia para matar, aparentemente sí va a ser larga. Un mérito de la política de Israel es que lo dice todo, no hay que especular y analizar. Los hombres fuertes de Israel ofrecen al pueblo palestino tres alternativas: irse, someterse a la ocupación o morir. Netanyahu anunció que iba a hacer de la franja de Gaza no apta para la vida humana y lo está logrando. Muchos líderes internacionales, como el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, han perdido el pudor. La administración norteamericana, una vez más, vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía el cese del fuego. No quieren que pare la guerra.

Hablando de líderes internacionales, ha causado incomodidad entre muchos Estados europeos la visita de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a Israel. ¿Cómo calificaría esa acción?

Soy respetuoso con las instituciones y no voy a hablar de lo que no me compete. Pero me parece lamentable que una persona con el cargo que ostenta y la representatividad que tiene usé mal esto para algo que no le corresponde. Lamento mucho que ciertos líderes con complejo de culpabilidad por el dolor causado por su pueblo a los judíos ahora justifiquen y participen de las masacres que cometen sus antiguas víctimas en contra del pueblo palestino. Y que, además, legislen para acallar cualquier voz que critique el genocidio. Estamos viviendo en un mundo que ha perdido el mínimo de valores.

¿Ustedes tienen relación con Hamás?

No. Hamás es adversario político e ideológico nuestro. En algunos momentos ha habido diálogo para la reunificación y la reconciliación nacional. En este momento no puedo afirmar ni negar si hay contactos, pero que yo sepa, no.

Algunos actores políticos intentan asimilar Palestina a Hamás.

El pueblo palestino no es ni Fatah, ni Hamás, ni Frente Popular, ni Yihad. La inmensa mayoría es apartidista. Por lo tanto, esto es parte de la propaganda sionista avalada por los grandes medios. Me gustaría que no se cayera en esta tentación y se fuera más objetivo.

¿Teme que la situación en Gaza pueda provocar inestabilidad en otros lugares de la zona y que haya altercados también en países como España?

Espero que no. Hay que evitar expandir esta situación por el bien de todos, ya que no beneficiaría a nadie. Para esto, hago un llamamiento a los líderes políticos estatales de tener mayor cordura y sabiduría, no involucrarse ni abanderar una parte porque esto caldea los ánimos. Flaco favor le harían a sus propios países y a la humanidad. Queremos acabar con esta guerra y poner fin a la ocupación. Paz y estabilidad para nuestro pueblo y para todos. Pero lo que ocurre es que los acontecimientos y el manejo de la desinformación pueden producir reacciones lamentables y condenables.