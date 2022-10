El exjefe de Adif desvía la responsabilidad en el accidente: "El que evalúa los riesgos es el que construye"

El exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, que se enfrenta a cuatro años de prisión por el accidente de tren de Angrois, al igual que el otro acusado, el maquinista, ha desviado este jueves la responsabilidad de prevenir el siniestro principalmente a Francisco Garzón pero también indirectamente a departamentos inferiores o superiores a él, a la empresa que instaló los sistemas de seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago y al Ministerio de Fomento, que autorizó su puesta en marcha. Algo que ya había hecho durante la instrucción.

Cortabitarte ha llegado al juicio acusado por el juez de instrucción y el fiscal, en concreto, por no valorar el riesgo de un error humano previsible que existía en la curva de Angrois, como demuestra la negligencia del maquinista. Y el fiscal le ha preguntado este jueves si no valoró los riesgos de la línea dentro de las facultades que tenía para autorizar su sistema de seguridad, como le correspondía a su cargo. "El que evalúa los riesgos es el que construye", ha sido su respuesta, en referencia a las empresas "Siemens y Dimetronic", a las que ha citado en varias ocasiones, como responsables de instalar los sistemas de seguridad. "¿Me quiere decir que la suya fue simplemente una actuación pasiva?", ha sido la valoración escéptica que ha hecho el fiscal sobre las responsabilidades de quien validó el sistema de seguridad de la vía ferroviaria del accidente.

Mientras que el maquinista el jueves pasado solo respondió a las preguntas de su abogado durante una hora, Cortabitarte ha contestado durante hora y media al fiscal antes de hacerlo durante una hora y cuarto a su defensor. Ha empezado por el representante del Ministerio Público, Mario Piñeiro, que le ha recordado que, en su primera declaración ante el juez de instrucción, Cortabitarte dijo que él era "el máximo responsable de seguridad" y le ha preguntado si la línea se podía poner en servicio sin el certificado de seguridad que él mismo firmó.

El exdirector de Seguridad ha evitado dar durante su declaración respuestas directas a preguntas directas. Se ha extendido en explicaciones —que ha alternado con largos silencios para pensar las respuestas— como que su autorización de los sistemas de control, mando y señalización de la línea era sólo una de las varias que debían emitir otros departamentos de Adif, como las correspondientes a la vía o a la electrificación de la línea. "No hay una sola persona que firme totalmente la certificación", ha explicado Cortabitarte, que añadió que las distintas autorizaciones parciales de Adif se remiten al Ministerio de Fomento, que es el que finalmente permite la puesta en servicio de la línea.

El exdirector de Seguridad de Adif no ha desmentido que sin su autorización parcial, pero preceptiva, la línea no podía entrar en servicio. Ante esto, el fiscal ha preguntado si, para firmarla, debía de evaluar los riesgos que dejaba sin cubrir ese sistema de seguridad que iba a validar. "Nosotros no evaluamos esos riesgos porque el que evalúa los riesgos es el que construye", ha insistido Cortabitarte, ante lo que ha recibido el escepticismo del fiscal por la "pasividad" que atribuyó a su cargo. "¿Está diciendo que todos los riesgos, cuando le lleguen a ustedes, ya son tolerables?", ha cuestionado el representante del Ministerio Público, que también le ha preguntado si debía ser el propio maquinista el que controlase el riesgo de su propio error humano. "Sin duda", ha sentenciado Cortabitarte.

El fiscal también ha preguntado por la autorización que Cortabitarte dio a Renfe para desconectar en los trenes Alvia el sistema de control de velocidad ERTMS porque estaba fallando y provocando retrasos. El excargo de Adif le ha restado importancia y ha asegurado que Renfe ni siquiera tenía que pedirle permiso y podía desconectar ese sistema ya que estaba autorizado para circular tanto con él como con el sistema convencional ASFA, que no pudo evitar el accidente. Cortabitarte no ha dicho nada de que volviese a evaluar en el momento de la solicitud de desconexión lo que suponía para la seguridad sino que se ha remitido a que los dos sistemas ya estaban validados desde la autorización general de la línea y del tren.

Tras hora y media de declaración, el fiscal ha terminado su interrogatorio con una simple pregunta: "¿Era segura la línea?". "Cien por cien", ha sido la respuesta de Cortabitarte. Esto ha provocado otro comentario del representante del Ministerio Público que le ha dicho que resultaba raro decir algo así tras un accidente como el de Angrois.

Tras el interrogatorio de la Fiscalía, las preguntas del abogado defensor, Ignacio Sánchez, que se prolongaron durante una hora y cuarto, han estado orientadas a demostrar que Cortabitarte no tenía ni competencias ni responsabilidad para prever o paliar el error humano de un maquinista. Según su declaración, su departamento solo tuvo que comprobar que un evaluador independiente había analizado correctamente el sistema de control, mando y señalización diseñado e implantado por la empresa contratada por Adif.

Pero ese análisis realizado por el evaluador independiente se centró, según ha dicho, en si los aparatos técnicos (ordenadores, balizas y programas informáticos) funcionaban correctamente. Mientras que, él mismo y su departamento de Adif, ni siquiera debían estudiar eso, ya que no tienen capacidad de analizar los aparatos, puesto que solo tenían que comprobar que el análisis independiente se hiciera siguiendo un procedimiento apropiado de estandarización llamado Cenelec. “Nosotros no entendemos de ordenadores, no evaluamos al evaluador”, ha dicho.

Cortabitarte, al contrario de lo que aseguró en su momento la Agencia Ferroviaria de la UE, también ha negado que la normativa obligase a una "evaluación integral" de los riesgos de toda la operación ferroviaria entre Ourense y Santiago.

Tras las declaraciones del maquinista y del excargo de Adif, el juicio continuará el martes 25 de octubre con la intervención de los policías que acudieron y detuvieron al Garzón tras el accidente.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.