Excusas, trampas y silencio: la estrategia de Feijóo para ocultar lo que ingresa en su cuenta

Desde que el PP rechazó, el pasado mes de septiembre, una petición de infoLibre para que diese a conocer si estaba pagando un sueldo y de qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular se ha parapetado en toda clase de excusas para saltarse la ley y sortear la transparencia a la que está obligado en calidad de representante público. Génova lleva casi un año negándose a aclarar si el partido se hizo cargo, en todo o en parte, directa o indirectamente, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con alquileres más caros de España.

En aquella ocasión, fuentes oficiales del PP declinaron revelar si Feijóo cobra del partido y si la organización le paga su vivienda en la capital y aseguraron que el líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”. No lo ha hecho, Antes al contrario, para no precisar los ingresos de su líder, el PP distingue gastos de representación, complementos y salario.

¿Cuál es su sueldo como senador?

El PP se ha escudado durante todo este tiempo en que el único sueldo que percibe su líder desde que sustituyó a Pablo Casado es el que le ha estado pagando la Cámara alta en calidad de senador. Razón por la cual, argumentaron siempre, no ha hecho constar ninguna otra percepción en la declaración de rentas que presentó en el registro de Senado en mayo de 2022, cuando tomó posesión de su escaño. Como senador, Feijóo ha ingresado cada mes 3.173,83 euros (44.433,62 euros brutos al año) que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes.

¿Cobra algo más del Senado?

Además de su sueldo oficial, el presidente del PP ha estado ingresando en su cuenta corriente cada mes otros 2.037,07 euros en 14 pagas en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid (fue senador en representación del Parlamento de Galicia). En este caso son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Pero es una suma que Feijóo ha estado cobrando a pesar de haber trasladado desde el primer momento su residencia a la capital de España, razón por la cual no tiene que hacer frente a desplazamiento alguno.

¿Qué le abona el Partido Popular?

Después de varios meses negándose a aclarar si el PP le estaba pagando un sueldo, además de lo que ya recibía como senador, Feijóo acabó admitiéndolo. Lo hizo el pasado mes de junio, en plena precampaña de las elecciones generales, en una entrevista en la Cadena Ser en la que, sin embargo, se negó a revelar su cuantía. En aquella ocasión, Feijóo intentó restarle importancia diciendo que también hay dirigentes del PSOE que cobran sueldos del partido. Pero no es verdad: no hay ningún miembro de la dirección socialista con cargos públicos que cobre un salario del partido. En la misma entrevista alegó como motivo para no divulgar ese sobresueldo que primero debe informar de él al Senado. En realidad llevaba cobrándolo más de un año y seguía sin actualizar su declaración de rentas en la Cámara Alta.

¿Por qué le da ese dinero su partido?

Feijóo no llegó a actualizar por escrito su declaración de rentas en el Senado, cámara que abandonó esta misma semana para convertirse en diputado en el Congreso. Pero antes las críticas del resto de partidos y en el contexto de la precampaña electoral, Génova acabó filtrando una cifra: 39.260 euros brutos entre abril y diciembre de 2022 (52.346 euros al año, que son aproximadamente 4.362 euros mensuales). Ese dinero, según las explicaciones del PP, lo percibe Feijóo en concepto de “gastos de representación” y está sujeto a tributación a través del IRPF. Pero lo que Génova nunca ha aclarado es de qué gastos de representación se trata, teniendo en cuenta que Feijóo se desplaza a cuenta del partido, que corre con todos sus gastos de transporte, manutención y hospedaje. Tampoco ha precisado nunca si ese dinero tiene por objeto pagar el alquiler de la vivienda en la que vive el líder del PP desde que se trasladó a Madrid con su familia en abril de 2022 a pesar de que tiene un inmueble en propiedad.

Gastos de representación es la misma fórmula que utilizaron sus antecesores, desde Casado a José María Aznar pasando por Mariano Rajoy, para cobrar sobresueldos del partido mientras disfrutaban de abultadas nóminas como parlamentarios.

¿Cuánto recibe del grupo parlamentario?

El PP decidió retribuir a Feijóo, desde que llegó al Senado, con un “complemento” de 55.737,5 euros anuales (3.981,2 euros mensuales en 14 pagas) que extrae del dinero que la Cámara Alta abona al PP para sus gastos de funcionamiento. Fuentes oficiales del partido rechazaron considerar esta suma un sueldo y se apoyan en este criterio para no haber hecho público que Feijóo lo está ingresando cada mes a pesar de lo abultado de su cuantía (incrementaba un 150% lo que percibía como senador).

¿Cuál es el motivo de esa retribución?

El grupo parlamentario del PP en el Senado le pagaba ese dinero a Feijóo, por decisión del partido, en calidad de “presidente del grupo parlamentario”. Génova no lo ha precisado, pero todo indica que ahora que es diputado en el Congreso será el grupo parlamentario en la Cámara Baja el que asuma esa retribución, aunque no se conoce aún la cuantía. Al pasar del Senado al Congreso, Feijóo dejará de percibir la “indemnización” de 2.000 euros mensuales que cobraba por los gastos que supuestamente le originaba la actividad de la Cámara al haber sido elegido fuera de la circunscripción de Madrid.

Fuentes del PP aseguran que ese dinero no hace otra cosa que reconocer la jerarquía de Feijóo dentro del grupo. De otro modo, estaría recibiendo menos dinero que el portavoz del Senado, que también cobra un complemento por esa labor.

¿Por qué está incumpliendo la ley?

El PP está incumpliendo la Ley de Transparencia al no hacer constar en su página web lo que abona mensualmente a Feijóo. El artículo 8.1.f de esa norma establece que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.

Esta información, según la misma ley, no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

¿Qué obligación está saltándose?

Los senadores, de acuerdo con la normativa que rige la Cámara Alta, tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación.

El artículo 26 del Reglamento del Senado dispone que Feijóo, igual que los demás senadores, está obligado a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”. Y eso es lo que ocurrió cuando tanto el PP como el grupo parlamentario decidieron abonarle “gastos de representación” y un complemento que aumentaron un 160% los ingresos mensuales de Feijóo.