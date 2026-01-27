Un fallo del software del centro de control de Adif, origen del parón de Rodalies del lunes

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que la caída del lunes del servicio de Rodalies se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França y ha garantizado que no volverá a ocurrir, según informa EFE.

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif y falló", ha detallado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Santano ha afirmado que ya está "al cien por cien" descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje, a un cibertaque o a un error humano, como se especulaba en un principio.

"Nos han explicado por qué ha fallado, lo van a reparar y han dado garantías de que no va a volver a pasar esta incidencia", ha dicho. El software que falló es de "última generación" y está pensando para dar servicio al sistema de señalización que se instalará en Rodalies y que es "el más moderno que hay en Europa". También ha confirmado que la empresa proveedora del software es Siemens.

Se trató, en concreto, de un fallo de diseño, que se manifestó precisamente el lunes, provocando dos parones muy seguidos de todo el servicio de Rodalies, sumiendo de nuevo en el caos la movilidad ferroviaria en Cataluña, en una de sus semanas más difíciles de los últimos años. "Nos han garantizado que el sistema, con las medidas tomadas, funcionará ya correctamente", ha aseverado.