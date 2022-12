Feijóo se ausenta de la votación del 35% de los asuntos sometidos a Pleno en el Senado

El líder del PP cobra desde el mes de mayo un sueldo público como senador que, en la práctica, financia sobre todo su actividad como máximo responsable del principal partido de la oposición, a la vista de las escasas responsabilidades que ha asumido en la Cámara Alta y de lo mucho que se ausenta de las votaciones del Pleno.

Alberto Núñez Feijóo no ha participado en la votación de casi cuatro de cada diez iniciativas que han sido sometidas a votación en el Pleno del Senado desde que tomó posesión de su escaño en la Cámara Alta. Es una cifra elevada de absentismo que en las empresas da lugar a sanciones o, como mínimo, a reducciones de nómina. En el caso de Feijóo, según datos oficiales del Senado, su ausencia de las votaciones ha alcanzado al 34,9% de las 146 iniciativas que la Cámara ha sometido a votación en sesión plenaria desde finales de mayo. El régimen disciplinario del Senado, sin embargo, no prevé ninguna sanción para los senadores que no acuden a las sesiones o que no participan en las votaciones.

El líder del PP tomó posesión como senador el 25 de mayo. Ese día había pleno y sí participó en la votación de 19 iniciativas incluidas en el orden del día de la Cámara Alta. Lo hizo también en el pleno del 7 de junio, pero, al día siguiente, ya se ausentó en la votación de tres de las seis iniciativas sometidas a la consideración del Senado. Una de ellas promovidas por su grupo: una moción por la que se instaba al Gobierno a eliminar el concepto de armonización fiscal de cualquier intento de reforma tributaria para proteger la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y específicamente de Andalucía. Un asunto que forma parte de las prioridades de la dirección de su propio partido.

Cuando más ha empezado a faltar a las votaciones ha sido a la vuelta del verano. El 7 de septiembre no participó en ninguna de las siete incluidas en el orden del día, un proyecto de ley y seis mociones. Normas y propuestas que afectaban a la creación de empresas, a la modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor e incluso a mociones presentadas por su propio partido. Una de ellas la que pretendía conseguir que el Gobierno reformase la ley que regula los indultos, a los que tanto tiempo ha dedicado Feijóo en sus discursos e intervenciones públicas. Según su agenda oficial, aquel día Feijóo tenía una entrevista en Antena 3. Además de¡l acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

El 5 de octubre, el orden del día del pleno del Senado incluía la votación de quince iniciativas. Feijóo solo participó en nueve y se ausentó de media docena, entre ellas una del propio Partido Popular que instaba al Gobierno a establecer un sistema de bonificaciones progresivas que incentiven a los consumidores a reducir su consumo energético, una de las propuestas en materia energética que lleva defendiendo desde el verano.

Ese día Feijóo tampoco se quedó en su escaño a votar el proyecto de Ley por el que se modificó la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprobó el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Según su agenda oficial el líder del PP sólo tuvo en esa jornada como única actividad una reunión, en dependencias de la Cámara Alta, con el presidente de SATSE (Sindicato de Enfermería), Manuel Cascos, y la secretaria general de Organización, Laura África Villaseñor.

Dos semanas después, el 19 de octubre, el líder del PP volvió a quedarse a votar sólo una parte del pleno. Se ausentó de la votación de siete de las nueve iniciativas que se sometieron a examen, varias de ellas muy relevantes en el contexto de lo que Feijóo reclama en sus mítines. Como la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los problemas que sufre el Sistema Nacional de Salud en materia de recursos humanos (firmada por el PP). O como la que instaba al Gobierno a la construcción de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, también obra de su partido y que, en teoría, debería ser de especial interés para un senador que lo es en representación de Galicia.

Feijóo tampoco participó en la votación de tres de las cinco iniciativas incluidas en la sesión del 26 de octubre (una de ellas, sobre el incremento del gasto en políticas hidráulicas en torno al Guadalquivir, también había sido presentada por el partido que preside desde abril).

Máximo en noviembre

El líder del PP alcanzó su máximo de absentismo en las votaciones del Senado a lo largo del mes de noviembre. En las sesiones del 15, 16 y 22 faltó en total a la votación de nueve inciativas (todas las que se debatieron esos días).

¿Qué le hizo ausentarse durante tres jornadas consecutivas de las votaciones del Senado? Su agenda oficial no lo explica. El 15 estuvo en Ifema, en Madrid, en un acto organizado por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos e el que tomó la palabra y arremetió contra el Gobierno. Al día siguiente (16 de noviembre), víspera de una cumbre del PP europeo en Lisboa, no tuvo agenda oficial y, aunque no votó en el Senado, sí tuvo tiempo para tuitear.Y el 22 de noviembre participó en la sesión de control. Ese día su agenda sólo incluía, además de la pregunta al presidente Pedro Sánchez, un desayuno en el que hizo de presentador de su sucesor al frente del Gobierno de la Xunta.

Feijóo no faltó el 23 de noviembre —participó en la votación de las 11 iniciativas de las que se ocupó la Cámara— ni el 13 de diciembre —votó las cinco que formaban parte del orden del día—.

El 20, sin embargo, en plena resaca de la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la tramitación de dos enmiendas aprobadas por el Congreso, el líder del PP sólo se presentó a una de las 16 votaciones que tuvieron lugar en el Senado. Votó los presupuestos —en contra, como su grupo—, pero se ausentó del resto, incluidos varios proyectos de ley que modificaban las condiciones de cesión de tributos a las comunidades autónomas y la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Al día siguiente, 21 de diciembre, sí participó en la votación de las dos únicas inciativas sometidas a la aprobación de la Cámara Alta. Ese día tenía sesión de control y planteó una pregunta al presidente del Gobierno. Y el miércoles, en la última jornada de sesiones plenarias del Senado en 2022, votó las siete iniciativas sometidas al Pleno, entre ellas la que, entre otras cosas, modifica el delito de sedición y de malversación en el Código Penal.

Feijóo fue elegido el 24 de mayo senador en representación de su comunidad autónoma por decisión del Parlamento de Galicia. Aquel día prometió, solemnemente, “seguir representando” a su “tierra en la Cámara Alta con la misma entrega y dedicación” con la que, según él, había trabajado “durante todos estos años como diputado autonómico”. Lo publicó en Twitter:

Me siento muy honrado de que el Parlamento gallego me haya designado senador. Desde mañana seguiré representando a mi tierra en la Cámara Alta con la misma entrega y dedicación con la que he trabajado durante todos estos años como diputado autonómico. https://t.co/H7Fq4OjNFj — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 24 de mayo de 2022

Sin embargo, el escaño que obtuvo para representar a Galicia lo ha puesto al servicio exclusivo de su cargo como presidente del PP. Desde que fue elegido senador no ha hecho nada relacionado con la tierra a la que prometió “seguir representando”. Desde que tomó posesión su actividad parlamentaria han sido tres preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, una toma de posición en el debate de Presupuestos (que utilizó para pedir elecciones anticipadas) y dos intervenciones en otros tantos debates con Sánchez.