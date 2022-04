Feijóo dice que Sánchez "no tiene corazón" por rechazar su propuesta de bajar impuestos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que esta semana enviará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su propuesta económica centrada en bajar impuestos tras reunirse el martes con los agentes sociales y el miércoles con el Comité Ejecutivo de su partido. Además, ha asegurado que le "sorprende" que Sánchez se "ría" de la propuesta de su partido centrada en rebajas fiscales para afrontar la inflación cercana al 10%.

"El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado ante los periodistas tras su visita al centro de salud en O Porriño (Pontevedra), justo después de que Sánchez haya criticado en una entrevista en Antena 3 la rebaja "generalizada" de impuestos que plantea el líder del PP asegurando que "no es creíble" y que "no lo está haciendo nadie en Europa".

"Hay dos tipos de políticos"

A renglón seguido, Feijóo ha contrapuesto el modelo económico del Partido Popular, centrado en las rebajas fiscales a los ciudadanos con el que defiende el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, de "más impuestos".

"Por tanto, hay dos modelos de políticas económicas. El modelo de la política económica de más impuestos, más recaudación y más deuda y más déficit lo que genera es pobreza y al final la pobreza afecta más las rentas medias y bajas que a las rentas altas", ha avisado, para añadir que el impuesto "más injusto" es la inflación porque disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y bajas.

Además, ha subrayado que hay "dos tipos de políticos": "los que viven a costa de los ciudadanos, subiéndoles los impuestos y dejándoles un pufo con una enorme deuda pública"; y los políticos que "pretenden que los ciudadanos decidan mayoritariamente dónde gastan su dinero e intentan no dejarle un pufo de un incremento exponencial de la deuda pública".

Enviará su propuesta a Sánchez esta semana

En cualquier caso, Feijóo ha confirmado que esta semana enviará su propuesta económica a Sánchez tras reunirse con los agentes sociales este martes. En concreto, tiene previsto verse con los líderes de Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO).

Feijóo ha señalado que su prioridad en este momento es la situación que viven las rentas medias y bajas porque hay ciudadanos que no pueden pagar "un 10% más dada la inflación" que padece España. Por eso, tras verse con el rey y el presidente del Gobierno, ha dicho que seguirá con su agenda institucional celebrando encuentros con los sindicatos y la patronal con el objetivo de remitir a Moncloa una propuesta de "rebaja de impuestos temporal y selectiva".

"Nuestro objetivo es buscar salidas ante la tensión inflacionaria que está viviendo España, que es el país de la UE con mayor inflación: un 40% más que la media de los países de la Unión", ha enfatizado.

Por eso, ha recalcado que deben "disminuir los impuestos para que haya familias que puedan llegar a fin de mes" y que lo hagan "menos mal de lo que lo están haciendo ahora". "Vamos a presentar esa propuesta esta semana, mañana a los agentes sociales, el miércoles en el Comité Ejecutivo del PP y durante la semana la remitiremos a Moncloa", ha explicado.

Plantea que de cada cinco españoles, cuatro paguen menos IRPF

El líder del PP ha destacado que en su propuesta hay varios objetivos y uno de ellos es que "de cada cinco españoles, cuatro paguen menos en el IRPF" y reduzcan también el IVA de la luz y del gas. Se trata, ha proseguido, de ver cómo pueden "aligerar la tensión que están viviendo muchas familias españolas".

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha marcado como prioridades del PP la bajada de impuestos, deflactar el IRPF y eliminar el "gasto improductivo" que, según ha subrayado, supera los 60.000 millones.

"Para el PP los problemas de los españoles están por encima de todo y así lo afrontaremos", ha declarado Gamarra en una entrevista en Telecinco, donde ha recalcado que el objetivo del PP es la economía porque España tiene una inflación del 9,8%, el 30% de las familias gastan más de lo que ingresan y la sociedad española no llega a fin de mes.

Dicho esto, Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de haber incumplido la bajada de impuestos que firmó en La Palma, en el marco de la Conferencia de Presidentes, y ha añadido que el PP tiene la responsabilidad de dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. "No estamos pensando en Sánchez, al que ya conocemos y bien, sino en los españoles", ha apostillado.