Feijóo afirma que "la calle ha abandonado a Sánchez": "Ha fiado su destino a la propaganda y la amnesia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que "la calle ha abandonado" a Pedro Sánchez como, a su juicio, se evidenció este sábado en la multitudinaria manifestación en Madrid que reunió a miles de personas y ha pedido al Partido Popular coger el "revelo" de la gente que salió a la calle pidiendo un "cambio" en el Gobierno de España, recoge Europa Press.

"Cuando un político solo puede salir por la calle más que rodeado de un casting de militantes, se tiene que dar cuenta de que ya no conecta con su país. Cuando por la mañana te das cuenta de que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia celebrado en Madrid bajo el lema 'A la altura de un gran país'. En primera fila estaban sentados varios presidentes autonómicos, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, o el murciano Fernando López Miras. También han acudido diferentes presidentes regionales del PP como el navarro Javier García, el vasco Carlos Iturgaiz o la balear Marga Prohens.

Si un político solo sale a la calle con un casting de militantes, es que ya no conecta con su país.#EquipoPP



🗣️ @NunezFeijoo pic.twitter.com/lCmSDXSHvm — Partido Popular (@ppopular) 22 de enero de 2023

Un día después de esa manifestación ultra de Madrid contra las políticas del Gobierno, Feijóo ha señalado que Sánchez ha demostrado que "desde el Falcon no ve con exactitud lo que ocurre en España" y por eso "compara la manifestación independentista del pasado jueves en Barcelona durante la cumbre hispano-francesa con la que tuvo lugar este sábado en la capital de España con miles de personas en la calle.

Además, ha señalado que los actos de Sánchez en la calle son organizados a través de un "casting" como el de esta semana con jubilados "militantes" jugando a la petanca. Feijóo también ha apuntado que Sánchez demuestra "poco respeto" por los datos y que "desde el Falcon no ve con exactitud lo que ocurre en España".

A su entender, el presidente del Gobierno "no puede salir a la calle"."¿Sabéis por qué? Porque la calle ha abandonado a Sánchez y éste por tanto es el momento de coger el relevo de la calle, el relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España", ha resaltado.

Ya a su llegada al acto, Feijóo se había pronunciado en términos similares. Al ser preguntado por los periodistas por las palabras de Sánchez volviendo a equiparar la protesta independentista de Barcelona del pasado jueves con la marcha ultra del sábado, ha afirmado que el presidente está "perdido" y "desconectado" de la realidad.

Votar a los candidatos del PSOE, "un regalo" para Sánchez

Ya dentro, Feijóo ha criticado que el Gobierno haya "fiado su destino" a una "combinación de propaganda y amnesia" pero ha advertido que hay muchos hechos que los ciudadanos no podrán "borrar", como lo que está ocurriendo con la ley el 'solo sí es sí' y las rebajas de penas a agresores sexuales, mientras el Gobierno se niega a reformar esa norma. "Ganaremos a la propaganda con hechos y argumentos", ha aseverado.

Además, ha aludido a las críticas que le dedican desde el PSOE, como que no sabe gestionar o que es un "ultra y moderado a la vez". "Si intentan desacreditarnos es porque saben que cada día más gente creen en nuestro proyecto. Si quieren hacer una pinza contra nosotros es porque saben que estamos a punto de convencer a la mayoría de españoles", ha subrayado.

El jefe de la oposición ha asegurado que el PSOE "se equivoca" cuando cree que "todos los que le han votado, le seguirán votando igual" en los comicios del 28 de mayo y ha avisado que un voto "prestado" a los candidatos del PSOE será un "regalo" para Pedro Sánchez cuando "no lo merece".

Ayuso asegura que en el PP son "imbatibles" ante una "minoría rabiosa, vaga y egoísta"

En el turno de intervenciones de los candidatos, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Presidencia en las próximas elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado a la unión dentro del PP para acabar con el "sanchismo" y ha instado a hacer autocrítica para conocer qué es lo que les dividió para ser "fuertes".

"No tenemos que tener miedo a volar alto en la vida. Como en el mus, hay que jugar a lo grande porque somos un partido ganador. Creo que es pecado ser cobarde y achantarse ante los ataques injustificados como lo es no defender los intereses comunes, las causas nobles y apelando siempre a la verdad. En esto, muchas veces nos hemos equivocado y ha hecho que perdamos a nuestros votantes, o cuando no hemos actuado con principios o no hemos realizado las reformas profundas que se necesitan en cada momento", ha reconocido la presidenta.

Por su parte, El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que él y Ayuso vuelven a ser el mejor ticket electoral para los próximos comicios del 28 de mayo, quienes podrán "helar políticamente la sangre" a Sánchez. "Isa, si ha sido un honor compartir este trayecto nos queda lo mejor por delante, nos queda lo mejor por esta ciudad y comunidad. Lo vamos a hacer, partner; porque no hay ticket electoral en España como el equipo A, el de Ayuso y el de Almeida, el mejor ticket electoral de España", ha lanzado Almeida durante el acto de presentación de las candidaturas del PP a las capitales de España.

Para el regidor, si son capaces de llegar hasta el último municipio de España y "hasta el último vecino", serán capaces de ganar las elecciones". Así, ha parafraseado al conocido entrenador Alfredo di Stéfano sobre que "lo peor de perder no es perder, sino la carita que a uno se le queda". "Imagináos la carita de Sánchez y sus secuaces el 28 de mayo próximo y ahora dejad de imaginarlo y hacedlo, trabajad para que pase; porque han hecho y dicho cosas que nos han helado la sangre, pues que la noche del 28 de mayo se les hiele políticamente la sangre a todos y cada uno de ellos, a Sánchez, a los independentistas, a los podemitas y a todos aquellos que están secuestrando la España constitucional", ha lanzado Almeida.