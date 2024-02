La foto de Rueda en una manifestación contra el gallego reaparece 15 años después en campaña

Tal día como este jueves de hace quince años faltaban tres semanas para las elecciones galegas. Alberto Núñez Feijóo, que debutaba como candidato a la presidencia de un PP que afrontaba los comicios desde la oposición por primera vez en veinte años, estaba de viaje preelectoral en Sudamérica. En ausencia del líder, los populares eligieron a su secretario general y jefe de campaña, Alfonso Rueda, para acudir a la manifestación convocada en Santiago por un colectivo denominado Galicia Bilingüe contra el Gobierno de PSdeG y BNG.

Ana Pastor, Carlos Negreira, Ignacio López-Chaves o Corina Porro fueron otros de los dirigentes que acompañaron a Rueda en aquella protesta. La movilización condensaba en vísperas electorales acusaciones como una supuesta ausencia de "libertades" en Galicia por miedo de una "imposición" del gallego mediante normas como el decreto que, desde el año 2007, aplicaba en la educación el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega aprobado por unanimidad en 2004, aún en tiempos de Fraga.

Entre otros aspectos, el PGNL había fijado la impartición de un mínimo del 50% de las materias escolares en lengua gallega. El hecho de que el decreto desarrollara literalmente el plan de los tiempos de Fraga había facilitado que el Gobierno pudiese pactar el texto con el PP -a pesar de no ser necesario, al no tener que pasar los decretos por el Parlamento-. No obstante, los populares acabaron rompiendo el acuerdo a última hora.

Estos antecedentes y el hecho de actuar como ariete del PP en la oposición para romper el consenso lingüístico aparecieron ante Rueda en su primera sesión de control como presidente tras sustituir a Feijóo, hace casi dos años. Allí, Ana Pontón enseñó una fotografía del popular participando en la manifestación mencionada para lamentar que, más de una década después, su Gobierno insistiese en "quitar a las nuevas generaciones la oportunidad y la libertad de hablar en gallego" con normas como el decreto que, desde 2010, limita la presencia en las aulas del que estatutariamente es idioma propio de Galicia.

La fotografía volvió a salir a la palestra esta misma semana. En el debate electoral de la CRTVG, la portavoz nacional y candidata del BNG a la presidencia consideró que "cada presidente del PP tiene una fotografía" que lo "caracteriza". Si la de Feijóo era "en un barco", la de Rueda, "de ganchete con los sectores más ultra en contra de la lengua gallega, una vergüenza que lo va a perseguir siempre", dijo, y que también "explica" que haya "miles de niños y niñas que entren por la puerta de la escuela hablando gallego y salgan hablando castellano".

Ana Pontón (@anaponton): «Estar detrás dunha pancarta en contra do galego é unha vergoña que o perseguirá sempre, Sr. Rueda.



Traballarei por un grande acordo pola lingua, que inclúa a derrogación do decreto da vergoña.»#AnaPontónPresidenta #DebateCRTVG pic.twitter.com/zBPbAzxxmF — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) 5 de febrero de 2024

"Como presidenta, voy a trabajar por un gran acuerdo por la lengua que incluya la derogación del decreto de la vergüenza y la aprobación de un decreto de la igualdad lingüística", prometió Pontón, exponiendo el objetivo de "igualdad en el conocimiento" de gallego y castellano para que "haya libertad de expresión". "Va a estar de acuerdo o va a estar detrás de la pancarta?", preguntó antes de que se hiciese el silencio en el plató en un de los momentos más comentados en el debate. En el lapso hasta dio tiempo a que cayesen unos papeles del atril del candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y los recogiese con ayuda de Marta Lois, candidata de Sumar.

Tras los segundos de silencio, Rueda respondió enunciando lo que pasó a ser uno de los ejes de la campaña electoral del PP desde que finalizó el debate. El Bloque, censuró, pretende el "monolingüismo" en las aulas y por eso "invito a todo el mundo a que lea el programa del BNG" para comprobarlo, afirmó en una frase que la propia formación soberanista reprodujo con hilaridad a través de las redes sociales animando a seguir el consejo del actual presidente.

El "monolingüismo" fue también lo que aplicó "el bipartito", acusó Rueda. Reproducía así la misma acusación que había lanzado en la carrera electoral de 2009 y con la que, ya desde el Gobierno, Feijóo había justificado la derogación del decreto de 2007 y la aplicación de su recorte al gallego en las aulas, donde los conservadores mantenían en aquel momento que ya era "mayoritario". Tres años después, en 2012, el propio Gobierno del PP acabaría admitiendo que no era verdad.

En busca de un giro en la campaña a cuenta de resucitar la "imposición"

En el décimo quinto aniversario de la anexión definitiva del PPdeG a la teoría de la "imposición", alejándose no solo de lo que en aquel momento era el Gobierno gallego sino también del fraguismo, los populares resucitan esa tesis para procurar un giro en la campaña electoral. Ante los buenos datos de valoración ciudadana de la candidata del Bloque, pero también ante el desempeño de Rueda en el debate de la CRTVG, centran sus esfuerzos en alentar temores sobre la, en palabras de su jefa de campaña y secretaria general, Paula Prado, "imposición en una sola lengua".

En última instancia, la pretensión es neutralizar la buena imagen de Pontón y sus propuestas en materias sociales, económicas o de género alertando de una supuesta "radicalidad". Así lo indica, por ejemplo, un argumentario interno de los populares revelado por elDiario.es en el cual, tras el debate, recomiendan a sus cargos identificar al Bloque con EH-Bildu y advertir de que, si gobierna, traería a Galicia "los problemas que el independentismo creó en otros lugares". En esta misma línea, este miércoles Rueda se refería al BNG en términos de "totalitarismo ideológico" durante un acto electoral en Lugo.

La propuesta lingüística del BNG para la educación

Más allá de la estrategia del PP y su intención de cambiar la conversación en la campaña electoral, el programa del Bloque en materia lingüística recoge lo que la propia formación lleva años defendiendo en el Parlamento comenzando por la derogación del denominado decreto del plurilingüismo y "aprobar una nueva Ley de Normalización Lingüística para, entre otras cuestiones, reconocer el gallego como la lengua vehicular en la educación". En este sentido, la candidatura que encabeza Ana Pontón se compromete a "elaborar un modelo de inmersión lingüística con el objeto de conseguir la plena normalización lingüística y una educación totalmente en gallego, partiendo de la Proposta de Bases para a Normalización do Ensino en Galiza".

Esa propuesta fue elaborada en 2020 desde A Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación Socio-Pedagóxica Galega, Nova Escola Galega, la Confederación de ANPAS Galegas y los sindicatos CIG-Ensino, CSIF y STEG y contempla, entre otros aspectos, un nuevo modelo lingüistico que combine dos líneas: el "Modelo A", con el gallego como "lengua vehicular y de aprendizaje de todo el sistema educativo en el máximo que establezca el marco legal" y un "Modelo B" transitorio, con el gallego como "lengua vehicular, como mínimo, del 50% de las áreas o materias del alumnado" y "medidas, adaptaciones y los apoyos correspondientes para el alumnado que lo necesite o muestre alguna necesidad en el desarrollo lingüístico o de incorporación tardía al sistema educativo".

Tras los terroristas, llegan ahora los okupas: la Xunta da un paso más en la campaña del miedo Ver más

En una entrevista concedida a Praza.gal y publicada esta misma semana, la propia Ana Pontón evidenciaba su promesa de "apostar por un decreto de igualdad lingüística en la educación que garantice algo básico, lo que nos dice la legislación, que todo el mundo sepa dos lenguas". Agregaba, al mismo tiempo, que agrandar el conocimiento y uso del gallego en la infancia y adolescencia "evidentemente, no depende solo de la educación", por lo que un eventual nuevo Gobierno también tiene que "fomentar el gallego en las plataformas tecnológicas" o en el "ámbito audiovisual" dentro de un objetivo político general de "positivizar lo que significa nuestro idioma, crear empoderamiento en torno a la lengua y dejar atrás los discursos negacionistas y tóxicos al respecto de sus posibilidades".

Los modelos de inmersión lingüística en la educación son también observados con buenos ojos desde la Real Academia Galega tras análisis y experiencias sobre el terreno con el proyecto Modo Galego, actívao! en centros educativos de Ames, ayuntamiento elegido por su diversidad territorial y también por ser el único municipio de Galicia donde nace más población de la que muere. Las conclusiones de esta experiencia inmersiva en el gallego, que la Academia consideró extrapolable a otros puntos de Galicia, fueron de un "impacto extraordinario" no solo en el uso del gallego, sino también -y hasta más- a la hora de derribar prejuicios o tópicos infundados sobre el idioma. Previamente, la RAG había constatado en un estudio ligado al mismo programa el "efecto desgalleguizador" del sistema educativo desde sus inicios.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.