Garzón reivindica a IU como la "izquierda reconocible" que "es pueblo" y huye del "ruido político"

Cuidamos lo cercano. Es el lema que ha escogido Izquierda Unida (IU) para lanzar el primer acto de precampaña de su líder, Alberto Garzón, junto a todos los candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 28 de mayo. Tal y como ha podido saber infoLibre, Garzón marcará como principales objetivos “construir un nuevo sentido común", una idea similar a la planteada por Íñigo Errejón en los inicios de Podemos, "que ponga por delante lo de todos frente a lo de unos pocos, la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo, el Estado frente al mercado y a los de abajo frente a los de arriba".

Garzón reivindica a IU como “una izquierda reconocible en la que se puede confiar”: "Es una formación con gran experiencia política, pese a la continua renovación y la juventud de sus candidatos que, sin embargo, llevan años pegados al terreno participando también en los movimientos sociales y en las distintas formas de asociacionismo que articula la sociedad civil", explicará el próximo sábado en València.

En ese sentido, el ministro de Consumo asegurará que en su formación prefieren "no ser protagonistas del ruido politiquero" porque "están a lo importante". "Somos una izquierda que conoce la realidad cotidiana de nuestro pueblo. No nos arrogamos la representación del pueblo, somos pueblo, formamos parte de él porque estamos en sus espacios intermedios de socialización y activismo", lanzará. En la misma línea, señalará que "no es más de izquierdas el más beligerante, sino el que es 'más pueblo'.

El líder de IU también presumirá del "trabajo institucional" de su formación: "Llevamos toda la vida en los pueblos, unas veces en la oposición, otras en el gobierno. Nuestro voto no es solo identitario o ‘ideológico’, también es instrumental", zanjará.