La Generalitat y entidades sociales realojan a 147 migrantes del instituto desalojado de Badalona

La Generalitat y diversas entidades sociales han logrado realojar a 147 de los inmigrantes que ocupaban el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que el pasado día 17 fueron desalojados a petición del ayuntamiento de esa ciudad.

Fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha informado este sábado de que continúan buscando un alojamiento al resto de personas que tuvieron que abandonar el B9, algunas de las cuales continúan acampadas bajo un puente de la C31.

Cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron el pasado 17 de diciembre el B9, permanecían en su interior unas 200 personas -el edificio había llegado a cobijar a unas 400, que fueron abandonando el antiguo instituto los días previos-, que se quedaron en la calle sin que se les ofreciera ninguna alternativa habitacional.

Las citadas fuentes han explicado que el pasado día 23 se consiguió realojar a 35 personas; el día 24 a otras 20 y entre el día de Navidad y ayer, día 26, a nueve más, que se suman a las que 83 a quienes ya se había ofrecido alojamiento los días anteriores.

En total, 147 personas han podido ser reubicadas por el Ayuntamiento de Badalona, entidades diversas o la conselleria de Derechos Sociales, que ha explicado que el dispositivo de atención a estos inmigrantes sigue activo para poder realojar a los especialmente vulnerables.

PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem en Badalona han exigido este sábado al ayuntamiento, gobernado por Xavier García Albiol, del PP, que active la Operación Invierno, reabra el albergue municipal Can Bofí Vell y ponga en marcha dispositivos de emergencia, ante el temporal de lluvia que sigue activo en Cataluña.