El Gobierno aprueba la ampliación del escudo social para prohibir los desahucios a familias vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley de escudo social que, entre otras medidas, extiende durante todo 2026 los descuentos del llamado bono social energético y extiende asimismo la prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables. Informa EFE.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

De esta forma, el nuevo real decreto ley mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

Este escudo también incluye la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado.

Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado este martes que las pensiones mínimas subirán más de un 7% en 2026 mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán un 11,4%. Además, el Gobierno ha congelado para 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos.

También recoge incentivos y beneficios fiscales para pequeños autónomos y afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga, hacer obras de eficiencia energética o reformas para rehabilitar viviendas o edificios.

Todo ello forma parte de este único decreto de escudo social, en la medida que muchas de estas medidas se han ido prorrogando progresivamente y contaron con el voto de la mayoría de las fuerzas políticas.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno trabaja con ese aval de prorrogar todas estas medidas y seguir contando con los consensos necesarios para ello.

El Gobierno aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, y desde entonces se ha ido dando luz verde a sucesivas prórrogas para seguir manteniéndolas en vigor.