El Gobierno califica de "victoria rotunda" el informe sobre la ley de amnistía

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "victoria rotunda" el informe de conclusiones del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía porque dice "con toda claridad" que la norma "es conforme a derecho europeo" y ha expresado la satisfacción del Gobierno.

"Victoria rotunda", ha dicho Bolaños en declaraciones en el Congreso tras la publicación de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en las que defiende que la ley de amnistía no es una "autoamnistía", es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, y que los gastos del proceso independentista de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

El ministro ha recordado que las conclusiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE, pero ha precisado en que en la mayor parte de los temas "siempre van de la mano el Tribunal con el abogado general".

"Ya dijimos que la ley amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón", ha añadido.

Además, el ministro ha destacado que el abogado "desmiente por completo" la "falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía".

El Gobierno espera ahora, según ha dicho Bolaños, que el TJUE ratifique esta interpretación del abogado general.

"La ley de amnistía ya ha cumplido su objetivo político, ya existe normalización política social este institucional en Cataluña, ya está garantizada la convivencia en Cataluña y por tanto, el objetivo político de esa ley ya está funcionando", ha agregado.

Asimismo, ha considerado que las conclusiones del abogado general "es un paso más" en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del 'procés' al tiempo que ha defendido que se aplique a todos ellos, "en particular a sus líderes más significados".

Preguntado además por la reacción de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha dicho que el informe supone que la ley de amnistía vulneró el Estado de derecho, el ministro ha recomendado a la diputada del PP que se lo lea.