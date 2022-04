El Govern pide a Sánchez intervenir ante el escándalo Pegasus: "No se puede esconder más"

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha pedido este lunes la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el presunto espionaje a dirigentes independentistas: "No se puede esconder más".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha augurado que el Gobierno hará "cambios importantes" en su respuesta ante el presunto espionaje y lo ha atribuido a la reacción de ERC, que ha advertido de retirarle el apoyo al Ejecutivo en el Congreso.

Vilagrà ha sostenido que en el PSOE "no les da igual lo que piense ERC, al contrario" y ha considerado que en otro escenario hubieran salido del paso con esta investigación interna, en sus palabras.

Asimismo, ha alertado de que con la reunión de este domingo con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no acaba nada, en sus palabras.

Ha insistido en exigir la dimisión de "quien haya autorizado y quien haya mantenido" el presunto espionaje, así como saber quién custodia la información obtenida y cuántas personas hay investigadas.

Secretos oficiales

Vilagrà ha atribuido el presunto espionaje al CNI a pesar de añadir que no tienen confirmación de ello porque el organismo está amparado en la ley de secretos oficiales, que "tiene una protección absoluta para hacer lo que quiera sin ningún tipo de transparencia ni de control".

Ha lamentado que la constitución de la comisión de Secretos Oficiales "no será un elemento de transparencia de cara a fuera" porque, según ella, los diputados no podrán compartir la información que tengan.

Relaciones con el gobierno

Vilagrà no acudirá este lunes a la reunión prevista con representantes del COE, el Gobierno central y el Ejecutivo aragonés sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 porque ha considerado que el esclarecimiento del presunto espionaje "es prioritario" y en su lugar acudirá la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca.

Ha defendido que la candidatura de los JJ.OO. puede ser "una muy buena oportunidad para el Pirineo" porque, a su juicio, pone en valor sus activos, y ha asegurado que la Generalitat acude al encuentro de este lunes a defender sus posicionamientos.

Ha reafirmado que los independentistas no pueden "negociar y alcanzar acuerdos" con quien les espía y ha garantizado que el contacto con el Gobierno sobre temas sectoriales y técnicos se mantiene para no perjudicar a la ciudadanía catalana, en sus palabras.

Ha añadido que "valorarán una a una" las votaciones importantes del Congreso y ha avisado de que las negociaciones entorno otras leyes y acuerdos han quedado tocadas, en sus palabras.

La legislatura "pende de un hilo"

En otra entrevista en Rac1, ha avisado de que "la legislatura española cuelga de un hilo" y ha sostenido que habrá que ver si finalmente la Comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados se constituye y quién está en ella, después de que el PP se haya negado a que Bildu participe.

A su juicio, el Gobierno está más preocupado por la posibilidad de perder apoyos parlamentarios que por el presunto espionaje: "No nos dio la sensación de que quisieran que se supiera todo, al contrario".

Ha lamentado que, hasta ahora, el Ejecutivo no les ha confirmado que el Estado esté detrás de las presuntas escuchas, que cree que podrían haber afectado a "centenares" de personas, más allá de los 60 dirigentes, abogados, activistas y periodistas a los que identificó "Citizen Lab".

"Salimos muy enfadados. No tuvimos las respuestas adecuadas de lo que ha pasado ni de lo que pasará", y ha añadido que exigieron a Bolaños garantizar que estas supuestas prácticas de espionaje no se repitan y la dimisión de los responsables del caso, que de momento no se sabe quiénes son", ha subrayado.