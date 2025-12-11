El Gobierno declara ilegítimos los consejos de guerra y las ejecuciones de Txiki y Otaegi

El Gobierno ha reconocido "la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra que juzgaron a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, y también ha considerado "ilegítimas y nulas" las dos condenas dictadas que tuvieron como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista.

Las familias de 'Txiki' y Otaegi formularon el pasado 14 de enero la solicitud de Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal de ambos jóvenes, que fueron fusilados en 1975, solicitud que fue formalizada ante la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien trasladó al Gobierno las dos peticiones formalizadas ante su registro general.

El asesoramiento jurídico y la redacción y fundamentación jurídica empleada como argumentación de las dos solicitudes individualizadas ha sido elaborada por el representante legal de ambas familias, el abogado y catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, quien ha confirmado a EFE la resolución favorable del Gobierno para ambos casos.