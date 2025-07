El Gobierno descarta tirar la toalla mientras el PSOE pide nuevas caras y medidas de regeneración

“No vamos a tirar la toalla”. Este es el mensaje que sale del núcleo duro del Palacio de La Moncloa. La imagen de Santos Cerdán en Soto del Real es desgarradora para los miembros del Ejecutivo, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene intención en estos momentos de dimitir ni de convocar elecciones, comentan en su entorno.

El jefe del Ejecutivo mantiene su actividad en la cumbre de la ONU en Sevilla para la financiación al desarrollo, pero la temperatura política arde en la capital. Y en el equipo de La Moncloa no quieren revelar todavía detalles sobre qué propondrá Sánchez concretamente en el Comité Federal que celebrará el PSOE el próximo sábado y con el que se quiere iniciar una nueva etapa tras el estallido del caso Cerdán.

Será un comité federal muy largo, según reconocen miembros destacados del partido. Y entre los territorios, según varias fuentes consultadas, se espera un discurso muy contundente del jefe del Ejecutivo. No vale cualquier cosa, el partido está en una situación muy crítica. Entre los dirigentes socialistas se espera una profunda renovación de caras, que traslade un mensaje nítido a la ciudadanía de que se ha aprendido la lección.

"Tiene que airear Ferraz"

Y ese cambio de equipos pasa, como señalan varias personas consultadas, por la figura de una mujer al frente de la organización tras las etapas de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán. “Pero tiene que ser una mujer feminista”, como indican varias fuentes. Las miradas siguen puestas en dirigentes como Montse Mínguez, Pilar Bernabé, Inés Rey y Milagros Tolón. “Tiene que airear Ferraz, tiene que entrar una nueva generación con él al frente”, como señala otra fuente gubernamental.

No debe ir solo de nombres, sino que también los cargos del PSOE esperan que haya medidas contundentes en materia de regeneración. “Esto no va solo de la dirección del partido, esto va también de que la gente recupere la confianza, de que la gente nos crea, de que la gente respalde un proyecto”, como señalan en el mismo sentido varios dirigentes del partido. "Nos hacen muchísimo daño en las calles esas conversaciones de puteros", apunta otro líder territorial.

Las señales que emiten en La Moncloa es que no habrá ni dimisión ni convocatoria electoral porque sería “caer en la trampa” de la derecha. En el entorno del presidente critican la “doble vara” de medir que hay con el PSOE y recuerdan que Mariano Rajoy fue desalojado después de que hubiera una sentencia de la Audiencia Nacional. Además, apuntan a que Sánchez no tiene nada que ver con el caso y que no hay indicios de que se pueda haber producido financiación irregular.

Sánchez no cederá ante la "presión mediática y de tertulias"

Fuentes socialistas subrayan que la hoja de ruta está marcada: el sábado Sánchez anunciará los cambios en el partido y tratará de reconducir la situación de la formación, mientras que dejará para el miércoles siguiente el paquete de regeneración con el que quiere cohesionar al bloque de investidura. En Moncloa y en Ferraz señalan que cuentan con el respaldo de los otros partidos y comentan que ha fracasado desde el primer minuto el tanteo de Alberto Núñez Feijóo al resto de grupos (han rechazado la posibilidad de una moción Podemos, PNV, BNG y ERC). Junts ha desafiado a Génova 13 a salir "fuera del Estado" para reunirse con Carles Puigdemont si quiere sondear sus votos. Asimismo, un factor que juega a favor del PSOE en estos inciertos momentos es la repulsión hacia Vox de los otros partidos y la foto que se hicieron el líder del Partido Popular y Santiago Abascal la semana pasada.

Asimismo, en el Gobierno subrayan que no van a ceder a una convocatoria electoral en estos momentos a pesar de la fuerte “presión mediática y de las tertulias”. Un movimiento que ya no solo llega desde la derecha, sino que encuentra hueco también en sectores progresistas como refleja el artículo de Javier Cercas en El País que pide directamente la dimisión del secretario general del PSOE al entender que carece de legitimidad para gobernar por haber tenido a Cerdán y Ábalos como secretarios de Organización.

Un abismo llamado Santos Cerdán Ver más

Fuentes de Moncloa sostienen: “Dimitir sería caer en una trampa. No se puede comparar la situación del PSOE con la del PP y Gürtel. Este presidente no es corrupto. Haberlos designado —a Cerdán y a Ábalos— como secretarios de Organización no es motivo para que dimita”. Asimismo, el convencimiento en el equipo del presidente es que los ciudadanos entienden lo que ha pasado y ven la “contundencia” con la que se está actuando frente al “ruido” del Partido Popular.

“Este Gobierno va a seguir hasta 2027. Merece la pena”, afirmó la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde tachó de “desgarradora” y “desagradable” la imagen de Cerdán entrando en el penal de Soto del Real. Otra de las dudas que tratan de despejar la Moncloa y Ferraz es que no hay indicios de una supuesta financiación irregular del partido, que es una línea roja para los socios de investidura.

“Aquí no hay que esconder”, apostilló la también secretaria general del PSOE de Aragón, quien recordó que el partido se somete a auditorías, además del control del Tribunal de Cuentas, y sus finanzas están "absolutamente chequeadas”. A lo que añadió: “No tiene ni una sola tacha". El PSOE se juega en estos días su futuro y el del ciclo político en España.