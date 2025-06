El PSOE pone rumbo a la nueva etapa que inicie el comité federal mientras asimila la prisión de Cerdán

“La imagen es muy dura”. Esta reflexión sale del corazón del Palacio de La Moncloa y es compartida por toda la familia socialista. El envío a prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el juez Leopoldo Puente ha supuesto otro golpe para el Gobierno, que había respirado algo en los últimos días.

Muchos dirigentes en el partido esperaban que el magistrado evitara ordenar el traslado a la cárcel después de las resoluciones que dejaron en libertad a Koldo García y José Luis Ábalos la semana pasada. Pero esta vez el juez decidió enviar a prisión a Cerdán, en consonancia con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, por la posible comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La noticia pilló al presidente y al núcleo duro del Gobierno en Sevilla, como anfitriones de la gran cumbre de la ONU sobre financiación al desarrollo que se presenta como una plataforma del multilateralismo en plena convulsión geopolítica por un escenario marcado por líderes que buscan otro orden como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin.

A pesar del envío a prisión de Cerdán, Sánchez y su equipo mantienen su hoja de ruta para tratar de reflotar la legislatura. En el núcleo duro del socialismo se aferran a la reunión del próximo sábado del comité federal para abrir una nueva etapa, y dar esperanza al partido y principalmente a los votantes progresistas. En esa cita de máxima importancia política el presidente designará a la persona que llevará la Secretaría de Organización en la era pos-Cerdán. El sentir general que se ha instalado en el partido es que debe ser una mujer quien tome las riendas del día a día de Ferraz después de los fiascos de Ábalos y Cerdán. En las quinielas se manejan como nombres constantes los de Montse Mínguez (responsable de Trabajo y Autónomos en la Ejecutiva), Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en Valencia) e Inés Rey (alcaldesa de A Coruña).

Asimismo, muchos dirigentes del partido esperan medidas potentes de regeneración democrática y relacionadas con códigos de conducta para que no sólo sea una cuestión de nombres en un comité federal que se espera que se alargue durante horas frente a la tónica de los últimos años. La receta que puede hacer sostener la legislatura, según varias fuentes del partido, pasa por un nuevo equipo y medidas que contenten a los socios durante la comparecencia del día 9 en el Congreso, además de que no aparezcan más implicados y no haya indicios de una financiación irregular.

"Duele en el alma"

Los socialistas durante estas horas tratan de defender la contundencia con la que se ha actuado respecto a Cerdán, al que se le exigió la dimisión pocas horas después de que se hiciera público el duro informe de la UCO. El presidente se refirió en público a la orden de prisión del navarro de esta manera: "Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos y actuamos con contundencia. Es el momento de la Justicia, y es quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que puede tener en su caso Santos Cerdán".

En La Moncloa y en Ferraz insisten en que han actuado y quieren poner distancia con el que fuera secretario de Organización, a quien identifican con el “pasado doloroso”. “Duele en el alma”, como señalan fuentes del entorno de Sánchez, que señalan que “el daño ya está hecho”. Pero insisten en el círculo del presidente que el envío a prisión no cambia el escenario del Gobierno y del partido a la espera de una nueva etapa a partir del sábado.

Durante su declaración, Cerdán negó que él o el partido hayan recibido dinero de presuntas adjudicaciones irregulares y atribuyó la apertura de esta causa judicial a una persecución política de la que cree que el siguiente "objetivo" será el ministro Félix Bolaños. Pero el magistrado Puente, tras tomarle declaración, sostiene que tuvo un "específico papel" en la trama, con indicios de que recibió y repartió "mordidas" de constructoras por adjudicaciones irregulares.

Con la vista puesta en los socios

El futuro del Gobierno está en manos también de los socios de investidura que, como los socialistas, están expectantes respecto a la reunión del próximo sábado del comité federal. Una de las claves está en Junts, cuyo portavoz, Josep Rius, ha reconocido que el panorama con el PSOE es “cambiante” y que están a la espera de la designación de un nuevo interlocutor en el cónclave socialista para ver “si están en condiciones de cumplir con los acuerdos de Bruselas”. "Hay que ir hasta el final, pedir la máxima transparencia al PSOE y, si se acaba demostrando que ha habido irregularidades, se tendrán que asumir las responsabilidades pertinentes", añadió. Los socialistas tratan de mantener la cohesión de la investidura y este fin de semana el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se trasladó hasta Suiza para reunirse con Carles Puigdemont.

El PNV salió también este lunes a desmentir al propio Cerdán, quien en su declaración llegó a vincular el apoyo a la moción de censura por parte de los nacionalistas vascos con Antxon Alonso (empresario, amigo del ex secretario de Organización y propietario de Servinabar). Los nacionalistas remarcaron que el 31 de mayo de 2018 la dirección del partido decidió "de forma soberana votar afirmativamente la moción de censura” tras “valorar la situación en la que se encontraba el Partido Popular, que había perdido ya la mayoría de la que gozaba, por considerar grave la sentencia del caso Gürtel e inadmisible la ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte del PP".

Movimiento Sumar se va a personar como acusación popular en el caso Koldo junto a los ‘comunes’ bajo la máxima de “caiga quien tenga que caer”, según avanzó su coordinadora, Lara Hernández, que remarcó: "Se tiene que producir una clarísima depuración de responsabilidades en el ámbito político Y, por supuesto, también en el ámbito judicial". La legislatura pende de un hilo.