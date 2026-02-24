El Gobierno interpondrá un recurso contra la reforma de la ley trans valenciana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para la interposición, por parte del presidente del Gobierno de España, de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la ley trans de la Comunitat Valenciana, al considerar que, entre otras cuestiones, "patologizan" a las personas trans, informa EFE.

Las modificaciones se enmarcan dentro de la Ley valenciana de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (conocida como Ley de Acompañamiento), y detallan, por ejemplo, que para iniciar el tratamiento farmacológico los menores deberán estar acompañados por profesionales de la salud mental.

Asimismo, el Gobierno considera que la norma valenciana no garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en tanto que modula la prohibición de las terapias de conversión, vulnera derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, y contraviene obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa.

En un comunicado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha subrayado que las modificaciones hechas a la ley "impiden la autodeterminación de esa orientación de sexo por quien lo decide de manera absolutamente libre".

"Lo hicimos también con respecto a la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con respecto a cualquier comunidad que apruebe leyes de involución", ha advertido Torres.