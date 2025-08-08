El Gobierno de Milei avanza con la privatización de cuatro empresas hidroeléctricas

El Gobierno argentino autorizó este viernes la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, como parte del proceso de privatización de compañías estatales impulsado por Javier Milei. Según informa EFE.

La medida fue oficializada a través de un decreto, que lleva la firma del presidente y fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual habilita la venta de las participaciones accionarias actualmente en manos de Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Según el texto, la operación se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional “sin base, competitivo y expeditivo”, que deberá convocarse en los próximos 60 días.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso y tendrá la facultad de dictar las pautas del concurso, incluyendo el esquema de remuneración y los anexos correspondientes.

Las actuales concesionarias -Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto- podrán continuar operando los complejos si remiten una carta de adhesión dentro de los próximos cinco días.

“En caso de adhesión, continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso”, señala el decreto. De lo contrario, las concesionarias deberán seguir generando energía “por un plazo no inferior a 90 días hábiles”.

Milei regresa a España para participar en un foro arropado por ultras, expolíticos y empresarios Ver más

A quienes opten por adherirse, el Gobierno argentino les exigirá el cumplimiento de diversas condiciones, como respetar los contratos de concesión vigentes, mantener una garantía de cumplimiento no inferior a 4,5 millones de dólares y aceptar eventuales modificaciones en el esquema remuneratorio.

Además, deberán abonar regalías a las provincias del sur del país -Río Negro y Neuquén-, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y facilitar el acceso a los interesados en el concurso para realizar visitas a los perímetros de las concesiones.

Esta decisión se enmarca en el programa de desestatización impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, que incluye la venta de diversas empresas públicas como parte de su política de reforma del Estado y reducción del gasto público.