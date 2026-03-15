Así han votado los candidatos en Castilla y León en una jornada marcada por la subida en la participación

El buen tiempo y la ausencia de incidencias relevantes han marcado la primera parte de la jornada electoral en Castilla y León, donde hasta las dos de la tarde ha votado ya casi el 37% de los electores, lo que representa un incremento en la participación de 2,24 puntos respecto a 2022. El aumento en la participación es generalizado en todas las provincias, aunque es mayor en Palencia, Soria y Zamora.

Con 2.097.768 ciudadanos llamados a las urnas en la comunidad, en torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas en los 2.910 locales abiertos, sin que se hayan registrado problemas graves para culminar ese trámite.

Como anécdotas, en tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios porque no había ciudadanos suficientes para constituirlas. En concreto, eso ha ocurrido en Villamedianilla, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra, en Burgos, y en Soria en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán.

Votación de los candidatos

Todos los principales candidatos en este proceso han ejercido su voto sin incidencias, con apelaciones generalizadas a la participación y a la normalidad democrática.

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha votado en Salamanca, donde ha subrayado la responsabilidad de la sociedad a la hora de tomar una decisión que marcará el próximo gobierno y ha valorado el incremento de la participación como algo positivo para todos.

Carlos Martínez (PSOE) ha acudido a votar en Soria, la ciudad de la que es alcalde, con uno de sus hijos, quien le ha ayudado a introducir el sobre en la urna, y ha animado a "alzar la voz" para dar un "vuelco" a esta Comunidad en una jornada que vive "con un nudo en el estómago".

Por su parte, Carlos Pollán (Vox) ha votado en las Escuelas Viejas del municipio leonés de Carbajal de la Legua, con llamamientos a la ilusión de los electores que quieren que "esto cambie".

También en la provincia de León, pero en el municipio de Santa María del Páramo, donde es alcaldesa, ha ejercido su derecho al voto Alicia Gallego (UPL), confiada en que haya una elevada participación y en alcanzar el objetivo de tener un grupo parlamentario propio -necesitarían cinco procuradores-.

En el centro de FP Pico Frentes de Soria ha votado también Ángel Ceña (Soria Ya), con la demanda a los ciudadanos de "votar diferente" y con la ilusión por poder mantener unos apoyos que les dieron en 2022 hasta tres parlamentarios.

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha votado en el instituto Claudio Moyano, donde ha pedido ejercer este derecho "en conciencia", mientras que el representante de En Común (IU-Sumar-Equo), Juan Gascón, ha depositado su papeleta en el Colegio Santa Rita acompañado por su hijo mayor, que votaba por primera vez, con la esperanza de construir una nueva Comunidad.

Por último, Pedro Pascual (Por Ávila) ha votado en las instalaciones del Parque del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila, donde ha insistido en que la provincia "se juega muchísimo".

Para lo que resta de tarde, comunicación de nuevos datos de participación a las seis de la tarde y cierre de los colegios electorales dos horas después, a las ocho, cuando arrancará un recuento que desembocará en unos resultados que distribuirán los 82 escaños en juego en Castilla y León

Óscar Puente pide "la más alta participación" tras ser increpado por un apoderado de Vox

Castilla y León va a las urnas con el PP asumiendo que Vox superará el 20% y con un PSOE que busca ser primero Ver más

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha deseado este domingo “la más alta participación” en las elecciones autonómicas para propiciar “un cambio” tras casi cuarenta años de gobiernos del Partido Popular. Minutos antes de realizar estas declaraciones, el ministro, quien había acudido a votar a un colegio electoral de Valladolid, fue increpado por un apoderado de Vox al grito de “dimisión”. "Hay que saber llevar la credencial", le reprendieron los socialistas.

Tras esta situación, Puente ha respondido a través de su perfil en la red social X: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo"

El socialista también ha valorado frente a los periodistas "esta maravillosa rutina" que, a su juicio, representa "el derecho democrático de votar y de elegir un futuro". También ha destacado la normalidad "de un país que vive en libertad". "Que tiene derecho a elegir y a decidir y a ejercer ese derecho como hemos hecho hoy y como venimos haciendo ya casi cinco décadas, lo cual siempre tiene que ser un motivo de celebración porque no siempre fue así", ha señalado.