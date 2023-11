Sánchez: “Condenar los atentados terroristas de Hamas y la muerte de civiles palestinos no es una cuestión de partidos, es de humanidad"

14:14 h

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deseado "lo mejor" a Imanol Pradales, su sucesor como candidato a lehendakari, y le ha ofrecido su "ayuda" en lo que necesite. Además, ha rechazado revelar si estaba dispuesto a seguir en la carrera electoral a la Lehendakaritza, y se ha limitado a decir que ha sido máximo representante del partido, por lo que sabe "cómo es esto". "Las cosas tienen un principio y un final", ha reconocido.

No obstante, ha recordado que este "no es el final" porque todavía le queda mandato por delante y compromisos comprometidos con la sociedad por cumplir, y ha admitido que todavía no tiene prevista una fecha para la celebración de las elecciones autonómicas. Su convocatoria dependerá, según ha subrayado, de "las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo".

Tras los actos conmemorativos del 120 aniversario del fundador del PNV, Sabino Arana, en la localidad vizcaína de Sukarrieta, Urkullu ha explicado a los periodistas que Imanol Pradales, al que dio clases cuando era profesor en la ikastola Asti-Leku, era "un alumno brillante y lo está demostrando".