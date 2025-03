Izquierda Unida abona el camino para una lista unitaria en Andalucía que sirva de ejemplo

En poco más de un año Andalucía estará en plena precampaña. Las elecciones en el sur se van a convertir en las primeras, junto a las de Castilla y León, del futuro ciclo electoral. Y no es un escenario de trámite: la comunidad más poblada, el PP con mayoría absoluta y con la izquierda poniéndose a prueba tras una travesía en el desierto.

Todos los partidos se están moviendo ya. Juanma Moreno busca no arañar su imagen casi impoluta con las polémicas por el sistema sanitario y los contratos a dedo, mientras el PSOE ha revolucionado su liderazgo con la llegada de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Vox espera subirse a la ola de Donald Trump para reconectar en la primera comunidad en la que irrumpió en 2018 y la izquierda ya debate sobre las bases de cómo presentarse.

Actualmente el espacio a la izquierda del PSOE está representado en dos grupos en el Hospital de las Cinco Llagas: la coalición Por Andalucía (integrada por IU, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Podemos) y Adelante Andalucía (el partido de Teresa Rodríguez). Y sectores dentro del espacio trabajan ya discretamente para preparar el terreno de cara a la próxima cita electoral.

IU inicia los contactos pero respeta "dudas y tiempos"

Izquierda Unida se ha convertido en el principal actor para armar una candidatura de unidad para las próximas autonómicas. El partido ha tomado ese papel por varios factores como su solidez municipal en Andalucía y por ser la única fuerza en estos momentos con la capacidad para poder sentarse en la mesa con todos los implicados de cara a esa lista unitaria. Asimismo, IU cuenta con la fuerza de tener como líder nacional a Antonio Maíllo, uno de los políticos más experimentados de la escena andaluza y un gran defensor de frentes amplios en las citas con las urnas.

IU ya ha lanzado a los partidos la idea de presentarse bajo la misma papeleta. Fuentes de IU en Andalucía señalan que algunos partidos les están respondiendo, mientras que otros mantienen “sus dudas y sus tiempos”. En IU remarcan que hay que respetar esos calendarios de los distintos partidos (algunos están en procesos congresuales en estos momentos), pero también indican que las formaciones tienen que ser conscientes de las “necesidades externas”.

De hecho, en IU les gustaría estar ya creando la estructura para esa lista unitaria, pero no quieren meter presión para que no se rompa esa filosofía conjunta. No obstante, la música por el momento suena mejor en el sur que en el resto de España dentro de las izquierdas. A pesar de las tensiones iniciales de la legislatura, el grupo parlamentario de Por Andalucía (donde hay miembros de IU, de Podemos y del entorno de Sumar) se mantiene cohesionado y hay un buen clima entre sus miembros.

IU está trabajando a favor de repetir esa fórmula electoral, algo que apoya ya también abiertamente, y así lo ha trasladado a Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Movimiento Sumar, que está en pleno proceso de asentamiento en el sur, también emite las señales de querer incorporarse y Equo todavía no se ha pronunciado.

La relación de IU con Podemos Andalucía es fluida. Fuentes del primer partido indican que “se han avanzado en algunas cuestiones, pero en otras no”. Los morados acaban de renovar su liderazgo en la figura de Raquel Martínez, en sintonía con la dirección nacional que pilota Ione Belarra. No se han pronunciado oficialmente sobre si buscarán una candidatura única, pero en IU ven señales positivas como el “reforzamiento del andamiaje” en el que trabajan conjuntamente en el grupo parlamentario. “No estamos hablando todavía de la candidatura, no podemos entrar en eso por la fuerza”, añaden en IU.

Podemos y Sumar, en mitad de procesos internos

Fuentes de Podemos Andalucía subrayan que todavía no toca hablar de ese tema. Asimismo, recuerdan que el camino conjunto de IU y Podemos no solo se da en el sur, sino que también se ha producido en la mayoría de capitales de provincia y en autonómicas durante el pasado 28 de mayo. Los morados no quieren entrar de lleno en este tema hasta que no se produzca “la Quinta” Asamblea a nivel nacional los próximos 11 y 12 de abril.

En Movimiento Sumar están en una fase de implantación territorial. Por el momento, la asamblea autonómica ha designado como portavoces interinos a Esperanza Gómez y Raúl Cobos hasta que haya una estructura regional (algo que sucederá después de la asamblea a nivel nacional que se desarrollará en el último fin de semana de marzo). Aunque se debe esperar oficialmente a que se constituya esa dirección, fuentes del espacio de Yolanda Díaz subrayan que siempre apuestan por “candidaturas amplias y de unidad”.

El puente más difícil de cruzar es el que lleva a Adelante Andalucía. Los de Teresa Rodríguez, según fuentes del partido, no están ahora mismo en conversaciones sobre la unidad con IU, Sumar o Podemos: “Tenemos nuestro propio proceso como opción única andaluza”. No obstante, dirigentes de IU explican que sí hay buena sintonía con una parte de Adelante Andalucía, con los que coinciden en actos y en el Parlamento. Por eso, no tiran la toalla: “Confiamos en que hagan una reflexión de aquí a las elecciones”.

"Queda afinar las orquesta"

En estos momentos, en IU señalan que en general hay una “base de partida optimista”. Dentro del planteamiento, en Izquierda Unida comentan que no hay que hablar en estos momentos de nombres ni de reparto de la candidatura para no estropear esa posible cohesión: “No hemos entrado en esa fase, primero hay que comprometer que estamos todos. No podemos hacer que alguien se baje del barco”. Y hacen esta metáfora: “Aunque puede sonar desintonizada la música, en la orquesta estamos todos. Queda afinarla. Pero están los instrumentos. Cosa que no pasa en el resto del país, aunque algo se ve en Extremadura y en Navarra”.

A pesar de que Andalucía tiene unas características políticas muy marcadas, la lista unitaria en el sur puede servir, como señalan en IU, como un espejo para el resto de España. Asimismo, tiene un fuerte componente de tiempo porque marcaría un rumbo al inicio del ciclo electoral. Maíllo ya ha hecho llamamientos a ese frente amplio, una idea que ya abrazado la propia Yolanda Díaz. Desde Podemos en estos momentos no quieren adentrarse en esta cuestión a nivel nacional e interpretan estos mensajes en la presión del PSOE a Sumar por si hay adelanto electoral.

En IU emiten que no son ingenuos sobre la dificultad de desalojar a Moreno del Palacio de San Telmo, pero señalan que un factor clave es que la izquierda vaya unida en una lista. A la vez, entienden que si el PSOE no recuperar terreno con Montero, será imposible vencer a la derecha. Otra clave será cómo se presente la derecha y si se fragmenta con una tercera lista del espacio de Alvise Pérez. El sur ya marca el norte electoral.