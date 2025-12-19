La jefa de gabinete de Pradas exculpa a la exconsellera de retrasar el envío del Es-Alert

La jefa de gabinete de Salomé Pradas en la Conselleria valenciana de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024, Silvia Soria, ha testificado este viernes en la causa penal en la que se investiga la gestión de la dana que su superiora no retrasó el envío del mensaje Es-Alert, según informa EFE.

Ha explicado que antes de las 20:00 horas de aquel 29 de octubre vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.

Según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.

En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población a las 20:11 horas y el debate previo sobre el mismo, Soria ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Ha explicado además que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi.

Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, Soria ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.

También ha explicado que, según recuerda, se empezó a hablar de la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert alrededor de las siete de la tarde, una hora después del aviso del peligro que corría la presa de Forata.

Consultada por el rol que desempeñó Salomé Pradas en el Cecopi, esta testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho "tumulto" en aquella reunión.