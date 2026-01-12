El juez archiva la causa por el apagón al no haber "mínimo indicio" de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el pasado 28 de abril, al considerar que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista", según recoge EFE.

Tras recibir los informes técnicos solicitados a lo largo de estos meses, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".