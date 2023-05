El juez que investiga los trabajos de Villarejo para el BBVA cita al comisario Sánchez Aparicio el 31 de mayo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los encargos del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo modifica su agenda y tomará finalmente declaración testifical al ex comisario general de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio el próximo 31 de mayo, informa Europa Press.

Este antiguo mando policial habría asistido junto al que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó a un almuerzo con Francisco González, expresidente del banco, celebrado en el complejo policial de Canillas (Madrid) en 2015.

Fue entonces cuando, según el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se "fabricó" la denuncia contra su asociación de usuarios de banca que acabó con él en el banquillo de los acusados junto al presidente de Manos Limpias Miguel Bernad.

La celebración de ese encuentro salió a relucir además durante la investigación de la pieza BBVA del caso Tándem -en la que Pineda está personado como perjudicado-, cuando el expresidente de la entidad Francisco González afirmó ante el juez que fue Cosidó quien organizó un almuerzo en la sede central de Canillas con directivos del banco, en enero de 2015, tras el cual se presentó la denuncia anónima contra Ausbanc y su presidente por supuesta extorsión.

No obstante, González precisó en su declaración ante al juez instructor Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción que su recuerdo de ese día era el de "una comida absolutamente institucional" y que no le constaba que se hablara de la denuncia. "A lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante", añadió después.

Un informe de Anticorrupción de noviembre de 2019, al que tuvo acceso parcialmente Europa Press, señalaba que el que fuera director de los servicios jurídicos contenciosos del BBVA, Eduardo Ortega, habría sido el encargado de redactar la denuncia, se la habría entregado después al ex jefe de seguridad del banco Julio Corrochano, quien a su vez se la habría dado a Villarejo para que la presentara en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Sin embargo, en diciembre de 2021, el ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez indicó ante el juez instructor que fue el propio Corrochano quien presentó esa denuncia contra Ausbanc y que siguió el curso normal hasta llegar a Fiscalía.

En el informe de Anticorrupción, además de otros proyectos del comisario para el citado banco, se resume el llamado proyecto Pin, encargado en septiembre de 2012 y cuyo objeto era la "defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial" desarrollada por Ausbanc frente a BBVA, tal y como lo define la propia entidad.

Se pospone por enfermedad

En la providencia fechada este viernes 19 de mayo, el magistrado indica que pospone la declaración testifical de Sánchez Aparicio para el 31 de mayo por problemas de enfermedad del exmando policial.

Cabe recordar que a finales de abril García Castellón acordó ampliar tres meses más la investigación con el objetivo de culminar una serie de diligencias pendientes.

En esta pieza del conocido como caso Villarejo, el magistrado examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para distintos proyectos -presuntamente ilegales- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.