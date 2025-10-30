La Junta atribuye los fallos en los cribados a una orden verbal, según Amama

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha asegurado este jueves que el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, situó el origen de los problemas detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en las "órdenes verbales" de determinados jefes de servicio, según informa EFE.

"Según él, fue una orden verbal de los jefes de servicio, que dijeron que no había que llamar más (a las mujeres) porque había una empresa que iba a hacer eso", ha indicado Claverol al ser preguntada por el contenido del encuentro que mantuvo este miércoles con Sanz y por el posible origen de los fallos detectados en la comunicación de las mamografías con resultados dudosos.

Claverol, que se ha reunido esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el consejero no le aclaró en cualquier caso de qué empresa se trataba y, al repreguntarle, se refirió a una serie de personas o grupos de trabajo: "Debo ser muy torpe porque, al final, no me enteré de la respuesta".