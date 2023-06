La Junta Electoral regaña ahora al presidente de Murcia por usar en campaña al tenista Carlos Alcaraz

Once días después de las elecciones del 28 de mayo, la Junta Electoral de Murcia ha decidido regañar sin efecto práctico al presidente de la Región, Fernando López Miras, por presentar junto a Carlos Alcaraz, en plena campaña y a bombo y platillo, la Copa bautizada con el nombre del tenista y que no se celebrará hasta la última semana del año o la primera de 2024. El organismo arbitral admite que López Miras cometió una "infracción electoral" pero "en atención a las circunstancias del caso (sic) y en ausencia de antecedente previo alguno no procede la apertura de expediente sancionador". Los tres jueces que integran la junta se limitan a pedir al jefe del Ejecutivo regional que "se abstenga en la realización de actos de idéntica o similar naturaleza". Por qué se mencionan "las circunstancias del caso" constituye un misterio: la resolución no aporta ningún dato.

En aquel acto del 18 de mayo, el entonces candidato del PP, que finalmente ha revalidado su mayoría pasando de 16 a 21 escaños, presagió que la Copa Carlos Alcaraz "va a situar a la Región de Murcia en lo más alto del deporte".

El PSOE denunció ese mismo día la comparecencia de López Miras con el número 2 del tenis mundial. Aquello, sostuvo el partido que en Murcia dirige José Vélez, era un caso de vulneración de la Ley Electoral (Loreg), que prohíbe realizar en campaña actos institucionales que exalten los logros de las autoridades intervinientes o induzcan a votar a un determinado partido. Pero no ha sido hasta este jueves cuando los tres jueces que integran la junta han concluido que las intervenciones de López Miras "contienen alusiones a los logros realizados por las autoridades intervinientes con connotación electoralista e infracción electoral".

Adelantada por la periodista Rosa Roda en Onda Cero, la resolución de la junta electoral incluye un párrafo sobre un hecho que califica de "relevante": que la reunión donde el 23 de abril se acuerda celebrar en Murcia la presentación oficial de la Copa "tiene lugar con posterioridad a la publicación del Decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional (...) fijándose la fecha de presentación del torneo el 18 de mayo de 2023 en plena campaña electoral, atendiendo a la disponibilidad del jugador". A renglón seguido, llega entre paréntesis la que se perfila como la frase más dura del relato de hechos: "(pudo fijarse en fecha posterior, atendiendo a dicha disponibilidad, pues el partido de exhibición estaba programado para la última semana de diciembre de 2023 o la primera semana de enero de 2024)".