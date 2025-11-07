Junts insiste en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible": "No hay marcha atrás"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible" y en que "no hay marcha atrás", aunque en las últimas horas ha habido nuevos gestos del Ejecutivo con la convocatoria de la ponencia de la ley sobre multirreincidencia presentada por su formación en la Cámara Baja.

"El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha añadido.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, y que recoge EFE, ha remarcado que su formación no "va de farol", después de la ruptura hace una semana con el PSOE y de presentar ese jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso, además de anunciar que harán lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro.

"A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar, la diferencia es abismal", ha dicho sobre los efectos de la decisión de Junts.

Ha reiterado que la medida adoptada ayer no era la escenificación de nada, que era el trabajo parlamentario que les correspondía tras la ruptura y que les ha llevado unos días porque había que preparar las enmiendas a la totalidad. "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha recordado.

La portavoz de Junts ha insistido en que lo que ha pasado es consecuencia de la "inacción del Gobierno español", de sus "incumplimientos, mentiras y faroles".

"Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos. Ojalá nuestro gran problema sea que acaban cumpliendo los acuerdos y que nos tengamos que comer el sapo, pero yo creo que esto no va a pasar", ha añadido.

Preguntada sobre si Junts iría a una moción de censura, aunque fuera instrumental, ha mantenido lo mismo que en los últimos días, que si el PSOE en materia de incumplimientos ha "suspendido todos los exámenes", el PP "repite curso".